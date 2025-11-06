НБ „Иван Вазов“ представя книгата „Души на мъката“

Премиерата на книгата „ Души на мъката“ с автор Антония Велкова ще се състои на 8 ноември (събота) от 11:00 ч. в Пловдивската народна библиотека.

Младата авторка, която в момента е ученичка в 8 клас в ЕГ „Пловдив“, ще сподели с публиката лични моменти, свързани с пътя ѝ към поезията и лирическата тематика. Ще разкаже за литературните опити, които прави и като автор на проза. Ще представи позицията на най-младите творци към съвременните проблеми и различните аспекти от живота на нейното поколение.

Срещата с Антония Велкова ще се състои в Читалня №2 „Акад. Петър Динеков“ на втория етаж в централната сграда на библиотеката.

За книгата „Души на мъката“:

„Лирическа история не за мъката, а за светлината. По-точно за пътя към онази светлина, от която всички се нуждаем“.