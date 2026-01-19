Замръзна Гребния канал

Гребния канал замръзна, вследствие на продължителните минусови температури през последните дни. От Община Пловдив уведомяват гражданите, че слизането и престоят върху ледената повърхност на канала представляват сериозна опасност за здравето и живота.

С цел предотвратяване на инциденти, ОП „Общинска охрана“ засилва контрола и охраната в района на Гребния канал. Служителите ще следят за спазване на мерките за безопасност и ще предприемат необходимите действия при установяване на нарушения.

Община Пловдив апелира към всички граждани, включително деца и младежи, да не стъпват върху леда, независимо от неговата привидна устойчивост. Ледената покривка е неравномерна и крие риск от пропукване и падане във водата, което може да доведе до тежки последици.