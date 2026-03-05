Гюров свика Съвета по сигурността заради ескалацията между Иран и Израел

Служебният министър-председател Андрей Гюров свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет за нова оценка на ситуацията в Близкия изток. Поводът е продължаващата размяна на ракетни атаки между Иран и Израел, която се засили и през последната нощ.

Заседанието започна в 11:00 часа, като освен членовете на правителството този път в него участват и председателите на парламентарните групи.

Политическо напрежение около заседанието

Още в началото представители на „ДПС – Ново начало“ напуснаха срещата. От партията определиха заседанието като „пълен фарс“ и призоваха президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

Станислав Анастасов заяви, че според формацията служебното правителство се е „провалило тотално“. Малко по-късно заседанието напусна и лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който обвини кабинета, че е променил няколко пъти позицията си по темата.

Идеята за свикването на Съвета по сигурността е на министъра на отбраната Атанас Запрянов. Той настоява за актуализиране на българската оценка за ситуацията, след като преди ден иранска ракета беше свалена в близост до Турция.

Запрянов се срещна с Борисов преди заседанието

Преди началото на съвета военният министър посети централата на ГЕРБ, където разговаря с лидера на партията Бойко Борисов.

По време на срещата Борисов подчерта, че според него по-сериозната заплаха за региона остава войната в Украйна. Той призова правителството да се съсредоточи върху гарантирането на сигурността, доставките на горива и резерви, както и върху борбата със спекулата.

Лидерът на ГЕРБ заяви още, че партията му би подкрепила служебния кабинет, ако той следва евроатлантическата линия на страната и се фокусира върху управлението в условията на международна криза.