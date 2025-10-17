Борисов: Или се срещаме с Пеевски, или отиваме на избори

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди, че се водят разговори за включване на движението „ДПС–Ново начало“ като официална част от управляващата коалиция. Предстоят срещи между премиера Росен Желязков и представители на БСП и „Има такъв народ“, за да се обсъди дали подкрепата на Делян Пеевски ще бъде приета и формално.

Борисов не спести похвали към Пеевски, като заяви, че „с него трябва да се говори право в очите“ и че на този етап „друг вариант няма“. Той подчерта, че единствено хората на Пеевски са декларирали подкрепа за правителството през последните дни.

Алтернативите са две – или се срещаме с „ДПС–Ново начало“, или отиваме на избори, каза Борисов и допълни, че членовете на ГЕРБ са категорично против нов предсрочен вот.

По думите му стабилното парламентарно управление е необходимо заради очакваното поскъпване през зимните месеци. Той настоя, че е нужно да се изгради работещо мнозинство, което да приеме бюджета и да осигури стабилност.

Борисов обяви още, че е помолил премиера Желязков да разговаря с ИТН и БСП относно възможността за нова формула на управление, като призна, че може да понесе критиките за евентуално партньорство с Пеевски.

От своя страна лидерът на „ДПС–Ново начало“ Делян Пеевски по-рано в петък потвърди готовността си движението да поеме отговорност в управлението, заявявайки: „Избори няма да има.“