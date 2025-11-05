Лаута Грил – истинският вкус на скарата в Пловдив

На няколко крачки от парк „Лаута“ се усеща ароматът на нещо, което всички чревоугодници обожават – прясно месо, жар и домашен вкус. Това е Лаута Грил – място, където храната се приготвя пред клиента, без тайни и без компромис с качеството.

Заведението има два обекта – в жк Тракия, само на 50 метра от парка, дал името си на марката, и на Кукленско шосе.

Първият работи вече пет години, а вторият – две. И на двете места се залага на отворена кухня, собствени продукти и домашни рецепти на ястия, които всички обичаме и сме похапвали още от детството си.

Предложенията включват както месо, приготвено на скара, така и готвени неща, които може да похапнете в заведението или да вземете за вкъщи. Всичко се приготвя на място, като за целта се използва единствено и само прясно месо. Каймата за рецептите се подготвя и мели тук, а всичко нужно се разфасова в обекта.

По този начин от заведението гарантират качеството си и запазват автентичния вкус на месото, тъй като не използват никакви допълнителни примеси или подобрители.

Сред най-търсените ястия са свински гърдички на скара, патешки сърца на шишче, паприкован свински врат, както и класики като боб с джолан на фурна, пиле с ориз и телешко варено. Лаута грил не е ресторантът, в който ще ви сервират гурме чиния, но пък е мястото, към което винаги се връщаме, когато търсим нещо познато и комфортно.

След 16:00 менюто се допълва с апетитни мезета – свински дроб, бахур, свински уши. А за десерт – торти с домашни кремове, приготвени също на място.

Лаута Грил работи от понеделник до събота, 10:00 – 20:00 ч. И двата обекта предлагат паркоместа и уютни места за сядане с отопление през зимата.

Това е нашата препоръка за място, в което да похапнеш набързо или да вземеш за вкъщи, но без да правиш компромиси с вкуса и качеството на храната, която избираш.