Ретроспективна изложба на художника Данаил Аврамов ще бъде открита на 21 януари 2026 г. в „Арт клуб & Галерия Савов“ на ул. „Гладстон“ 68 в Пловдив. Експозицията представя живописни творби от фондовете на Градската художествена галерия – Русе, ГХГ Казанлък, галерия „Инджов“ – Пловдив, както и от частни колекции.

Изложбата ще бъде отворена за посетители до 6 февруари включително и дава възможност на публиката да се запознае с богатото художествено наследство на Аврамов.

Данаил Аврамов е роден през 1907 г. в Казанлък и е възпитаник на местното Педагогическо училище, където негови преподаватели са били утвърдени имена като Чудомир и Захари Желев. Освен като живописец, той остава в историята и като един от най-изявените представители на второто поколение български лютиери, носител на редица национални отличия.