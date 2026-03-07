Снимка: Личен Фейсбук профил

Иван Петков-Бебето няма да е кандидат за депутат от левицата в предизборната кампания. Народният представител в няколко поредни парламента обяви сам това в профила си в социалната мрежа. Той благодари за подкрепата досега и пожела успех на социалистите в предстоящата изборна битка.

„След решението на Националния съвет смятам, че е редно да направя крачка назад. И няма да участвам в изборите за народни представители за 52-ия Парламент. Пожелавам успех на листата на „БСП – Обединена Левица“ в 16 МИР. Разбира се, както при всички избори преди това, макар сега да не съм сред кандидатите, ще помагам и ще бъда на разположение, за да може да бъде постигнат добър резултат в предстоящите избори“, коментира Петков във Фейсбук.

Ето и целият му пост:

Първо искам да благодаря на пловдивските социалисти, които винаги са ме подкрепяли и заедно сме водили много битки – както вътрешни, така и в обществен план.

Искам да благодаря на всички, които през последните години са ме подкрепяли и които, въпреки нашите политически и геополитически различия, са ми гласували доверие.

Особено изказвам искрена благодарност на всички, които през последната една година ме окуражаваха във всяко едно мое действие в 51-ото Народно Събрание. През тази година се запознах с много нови хора, които се свързваха с мен след като виждаха таблото за гласуване в Парламента и ме поздравяваха за отстояването на моите позиции.

Разбира се, моите убеждения ми дават повод да предприемам действия след дадени решения. И точно заради тези мои убеждения през изминалата година получих описаната по-горе подкрепа.

И в тази връзка искам да ви споделя, че след решението на Националния съвет смятам, че е редно да направя крачка назад. И няма да участвам в изборите за народни представители за 52-ия Парламент.

Пожелавам успех на листата на „БСП – Обединена Левица“ в 16 МИР. Разбира се, както при всички избори преди това, макар сега да не съм сред кандидатите, ще помагам и ще бъда на разположение, за да може да бъде постигнат добър резултат в предстоящите избори.