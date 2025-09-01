ГрадътНовини

График за почистване на дъждоприемните шахти от 01 до 05 септември

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят специализираните екипи:

На 01 септември (понеделник): бул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. „България“

На 02 септември (вторник): бул.“Копривщица“, бул.“Свобода“, бул. „България“

На 03 септември (сряда): бул.“Пещерско шосе“, ул.“Просвета“ /подлез на кв.“Прослав“/, бул. „Цар Борис III Обединител“ от бул. „Дунав“ до бул. „Марица-юг“, бул. „Дунав“

На 04 септември (четвъртък): бул. „Цар Борис III Обединител“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“, Подлез на бул. „Шести септември“ и бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Авксентий Велешки“, бул. „Марица север‘, „Марица-юг“ от ул. „Крайна“ до кръстовище с бул. „Източен“,  мост на завод „Напредък“

На 05 септември (петък): бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“, бул. „Васил Априлов“ от моста на р.Марица до Голямоконарско шосе, ул. „Васил Левски“

