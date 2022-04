Един месец до откриването на ONE DANCE WEEK 2022

Единадесет спектакъла от Азия, Африка, Европа и Южна Америка ни очакват в Пловдив от 13 май до 5 юни

На 13 май в Пловдив предстои откриването на международния фестивал за съвременен танц ONE DANCE WEEK. В рамките на почти месец ще бъдат представени четири световни премиери от Италия, България и Мозамбик, една европейска премиера от Бразилия, ФОКУС ПОРТУГАЛИЯ и зашеметяващи спектакли от Франция, Сенегал, Белгия и Южна Корея.

Четиринадесетото издание на фестивала започва с представянето на Сигифен* – новият спектакъл на френския хореограф със сенегалски корени – Амала Дианор – на 13 май от 19:30ч в Дом на културата “Борис Христов”. Спектакълът е първата продукция на Big Pulse Dance Alliance – мрежата на едни от най-влиятелните фестивали и танцови институции в Европа, чийто съосновател е ONE DANCE WEEK. Фестивалът е и копродуцент на спектакъла заедно с Julidans (Холандия), New Baltic Dance (Литва), Dublin Dance Festival (Ирландия), Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer (Германия), Dance Umbrella (Великобритания) и CODA Oslo International Dance Festival (Норвегия),

На 14 май следват две световни премиери от България и Мозамбик. В Драматичен театър, Пловдив, от 18:30ч e премиерата на солото Свързан – новият спектакъл на Деян Георгиев (копродукция на ONE DANCE WEEK и Derida Stage), а от 20:00ч в Дом на културата “Борис Христов” е световната премиера на спектакъла Вагабонт* на Идио Чичава (копродукция на ONE DANCE WEEK и Kinani Festival, Maputo).

На 20 май предстои световната премиера на новия спектакъл на Марион Дърова – Свободно падане. Спектакълът е копродукция на ONE DANCE WEEK и Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала.

Следващият акцент в програмата е на 21 май, когато белгийската танцова компания kabinet k & hetpaleis ще представи спектакъла обещай ми*. На сцената, седем танцьори, сред които и деца, ще оставят своите страхове зад кулисите, за да покажат експлозивната енергия на съществуването, която не признава граници.

На 22 и 23 май в Дом на културата “Борис Христов” ще бъде представена европейската премиера на Това е танц!*. Спектакълът е последната ппродукция на бразилската компания Balé da Cidade de São Paulo. Това е танц! е пищна демонстрация на заразително покоряващата, непринудена и красива същност на Passinho – танцов стил, роден във взривоопасните фавели на Рио де Жанейро.

ФОКУС ПОРТУГАЛИЯ на ONE DANCE WEEK представя програма от три авангардни продукции. На 27 май ще видим спектакъла Кабракимера на Катарина Миранда, на 29 май – Адорабилис* на Жонаш и Ландер, а на 5 юни ще бъде представен спектакъла Бизон на един от най-изтъкнатите португалски хореографи – Марко да Силва Ферейра.

Световната премиера на Скрит герой – новият спектакъл на италианците Алесандра Паолети и Дамиано Отавио Биджи ще се състои на 1 юни в Дом на културата “Борис Христов”. В новото си произведение двама от най-разпознаваемите представители на съвременната танцова сцена в Италия изследват вътрешния свят на човека и образите, които го населяват, но и екзистенциални теми – вечните ребуси на съществуването. Спектакълът е продукция на ONE DANCE WEEK и Torinodanza.

На 3 юни представя зрелищния спектакъл Дракони* на една от най-знаковите фигури на съвременната азиатска танцова сцена – звездата на Южна Корея – Еън-Ми А.

Билетите за всички спектакли от програмата са в продажба в мрежата на EPAYGO и на касите на EasyPay в цялата страна.

Допълнителна информация за пълната програма на ONE DANCE WEEK 2022 ще намерите тук.

В продажба е и фестивален пас в лимитирано количество от 25 броя, който включва билети за всички спектакли от програмата. Допълнителна информация ще намерите тук.