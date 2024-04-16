Вдигат цените на личните документи

Министерството на вътрешните работи предлага изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, сред които е и поскъпване на издаването на лична карта – от досегашните 18 лв. на 30 лева.
От доклада на вътрешния министър Калин Стоянов до Министерски съвет става ясно, че се въвежда възможност за издаване на лична карта със срок на валидност 30 години на хората, навършили 70-годишна възраст с цел гарантиране качеството на техническите характеристики на документите и предвид пределната възраст, съобщава offnews.bg.
Отменя се възможността за издаване на безсрочни лични карти.
Също така се въвежда промяна в експресната услуга при издаване на лична карта (до 8 работни часа), като се предвижда получаването на готовия документ да става в определени структури на МВР на територията на София, което е свързано със стартирането на централизирана персонализация за този вид български личен документ.
Непълнолетните ще плащат 21 лв. вместо досегашните 13 лв. след приемане на измененията. Когато поръчката на лична карта е експресна, таксите се удвояват или утрояват, съобщава в. „Дневник“.
Временният паспорт за окончателно напускане на България ще бъде включен сред документите, издавани на пребиваващите в страната чужденци.
При подаване на заявление за издаване и подмяна на шофьорска книжка, за да удостовери самоличността си освен лична карта, временна карта за самоличност или паспорт заявителят ще може да представя и предходно издадена шофьорска книжка, тъй като свидетелството за управление на МПС е личен документ, който удостоверява правоспособността за управление, а за български граждани – и самоличността на територията на България.
725 коментари
Hey there, To be honest, I found a reliable source for meds to order medications online. For those who need antibiotics, OnlinePharm is worth a look. They ship globally plus it is very affordable. Visit here: international pharmacy online. Sincerely.
Hi all, I just stumbled upon the best Indian pharmacy to buy generics. If you need medicines from India at factory prices, IndiaPharm is the best place. You get wholesale rates to USA. Take a look: https://indiapharm.in.net/#. Best regards.
Bocoran slot gacor malam ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Situs ini gampang menang dan resmi. Bonus new member menanti anda. Akses link: п»їhttps://bonaslotind.us.com/# slot gacor hari ini raih kemanangan.
CanlÄ± casino oynamak isteyenler iÃ§in kÄ±lavuz niteliÄŸinde bir site: ï»¿https://cassiteleri.us.org/# kaÃ§ak bahis siteleri Hangi site gÃ¼venilir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. EditÃ¶rlerimizin seÃ§tiÄŸi bahis siteleri listesi ile sorunsuz oynayÄ±n. Detaylar linkte.
2026 yÄ±lÄ±nda en Ã§ok kazandÄ±ran casino siteleri hangileri? CevabÄ± platformumuzda mevcuttur. Deneme bonusu veren siteleri ve yeni adres linklerini paylaÅŸÄ±yoruz. Ä°ncelemek iÃ§in ï»¿https://cassiteleri.us.org/# casino siteleri 2026 kazanmaya baÅŸlayÄ±n.