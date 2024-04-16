Вдигат цените на личните документи

Министерството на вътрешните работи предлага изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, сред които е и поскъпване на издаването на лична карта – от досегашните 18 лв. на 30 лева.
От доклада на вътрешния министър Калин Стоянов до Министерски съвет става ясно, че се въвежда възможност за издаване на лична карта със срок на валидност 30 години на хората, навършили 70-годишна възраст с цел гарантиране качеството на техническите характеристики на документите и предвид пределната възраст, съобщава offnews.bg.
Отменя се възможността за издаване на безсрочни лични карти.
Също така се въвежда промяна в експресната услуга при издаване на лична карта (до 8 работни часа), като се предвижда получаването на готовия документ да става в определени структури на МВР на територията на София, което е свързано със стартирането на централизирана персонализация за този вид български личен документ.
Непълнолетните ще плащат 21 лв. вместо досегашните 13 лв. след приемане на измененията. Когато поръчката на лична карта е експресна, таксите се удвояват или утрояват, съобщава в. „Дневник“.
Временният паспорт за окончателно напускане на България ще бъде включен сред документите, издавани на пребиваващите в страната чужденци.
При подаване на заявление за издаване и подмяна на шофьорска книжка, за да удостовери самоличността си освен лична карта, временна карта за самоличност или паспорт заявителят ще може да представя и предходно издадена шофьорска книжка, тъй като свидетелството за управление на МПС е личен документ, който удостоверява правоспособността за управление, а за български граждани – и самоличността на територията на България.
656 коментари
п»їLately, I wanted to buy Doxycycline quickly and found a reliable pharmacy. You can get treatment fast legally. For treating a bacterial infection, try here. Overnight shipping to USA. Go here: safe antibiotics for purchase. Highly recommended.
Lately, I wanted to buy Stromectol tablets and came across a great pharmacy. They sell genuine Ivermectin with express shipping. If you need to treat parasites safely, check this out: buy anti-parasitic meds. Fast delivery
Recently, I needed medication for an infection and discovered this source. You can get antibiotics without prescription overnight. If you need meds, this is the best place: read more. Get well soon.
Just now, I was looking for anti-parasitic meds medication and came across this source. They provide genuine Ivermectin delivered fast. For treating lice safely, this is the best place: source. Best prices
п»їJust now, I had to find Ciprofloxacin quickly and stumbled upon a reliable pharmacy. You can purchase generics online securely. If you have a bacterial infection, I recommend this site. Overnight shipping to USA. Visit here: https://antibioticsexpress.xyz/#. Good luck.
Hey there! Just wanted to share this site if you need generics cheaply. Pharmiexpress offers reliable delivery on Rx drugs. If you want to save, check it out: https://pharmiexpress.xyz/#. Cheers.