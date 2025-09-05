ПП-ДБ със сигнал срещу Пеевски в прокуратурата и КПК

Депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов съобщи, че формацията е подала сигнал в прокуратурата и КПК срещу Делян Пеевски заради начина, по който управлява държавата чрез компромати и заплахи. Той подчерта, че макар да няма очаквания за действия от страна на институциите, подобни сигнали са задължителни. Божанов представи и пакет от законодателни промени, сред които реформа в използването на СРС, намаляване на срока за съхранение на данни за националната сигурност от 15 на 10 години, промени в Закона за електронната идентификация и мерки срещу манипулиране на съдебни състави от прокуратурата.

Колегата му Ивайло Мирчев разкритикува посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай, наричайки го унижение за евроатлантическите партньори на ГЕРБ, и поиска оставката му. Той настоя също за разследване на инцидента със спряната навигация на самолета на Урсула фон дер Лайен и отхвърли предложението на Бойко Борисов за обща президентска кандидатура.

И двамата депутати осъдиха тежкия побой над началника на полицията в Русе и призоваха за разследване.