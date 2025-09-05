Община Пловдив прекратява приемането на проекти по Компонент 2 „Мобилност“

Отдел „Култура, археология и културно наследство“ на община Пловдив съобщава, че средствата по Компонент 2 „Мобилност“ са изчерпани и се прекратява приемането на документи за кандидатстване.

Компонент „Мобилност“ стимулира и подкрепя участия на пловдивски артисти и творчески формации в международни и национални културни събития, както и посещения на мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата, културни оператори и др. в Пловдив. Чрез него се осигуряват средства за транспортни разходи на произведения на изкуството и инструменти, артисти, творчески формации, мениджъри, продуценти, културни оператори, които осъществяват творчески междукултурен обмен по покана на културни институти и организации.

По Културния календар на града за 2025 г., приет с Решение на ОбС – Пловдив, сумата по този компонент е в размер на 85 000 лева. От началото на годината до момента са одобрени за финансиране 20 проекта, с което лимитът е изчерпан.

Подкрепените проекти по Компонент 2 „Мобилност“ през 2025 г. са, както следва (получател, име на проекта, сума в лв.):

1. ППД „Ангел Букорещлиев“

Международен хоров фестивал – Хърватска, Истриа – 6 500

2. Сдружение „Пейте с нас“

Участие на хор „Детска китка“ в Mеждународен хоров конкурс Vox Lucensis 2025 Лука, Италия. – 6 500

3. НЧ „Проф. Кирил Дженев-2018”

„V Международен Фолклорен Фестивал – Лидо ди Йезоло, Венеция 2025“ – 6 500

4. Народно читалище „П.Р.Славейков – 1908г.” -Пловдив

„XV Международен фестивал за култура и спорт „Животът е красив” в Метаморфоси, Гърция” – 2 940

5. Народно читалище „Съвременник-1986“

XXVIII Старопланински събор „Балкан фолк“, Български национален шампионат по фолклор „Евро фолк“ и World Cup of Folklore – Велико Търново – 1 500

6. Народно читалище „Младост – 1983 г.“

Участие в Национален фестивал на патриотичната песен „Отечество“ – 1 080

7. АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Концерт на Китарен ансамбъл „Академика” в Манфредониа – 6 000

8. НХГ „Цанко Лавренов“

,,Пловдив и Познан-партньори в Европа“ – 6 500

9. „Артокар“ ООД

„XV Международен Конкурс „Under the Spanish sky” в Барселона, Испания“ – 2 000

10. Сдружение „Танцово студио Милениум“

„Слънчеви искри“ – 3 000

11. СНЦ „Хор Тримонциум“

43-и Международен хоров фестивал на Превеза – 6 500

12. „Национална гимназия за сценични и екранни изкуства“

„Участие в спектакъл в Ню Аделфи театър, Манчестър, Англия – 2 997

13. Сдружение фолклорен свят Марица

Участие на танцов състав “МАРИЦА” в международен детски танцов фестивал “Посейдония” в гр.Егио, Гърция. – 6 500

14. Център за подкрепа за личностно развитие – общински детски комплекс – Пловдив

Участие на ВГ „Бамбини“ при ЦПЛР–ОДК – Пловдив в Международен фестивал на музикалното и танцово изкуство “Acqua Azzurra” Лаго ди Гарда, Верона–Италия – 6 500

15. ЕТ „Иван Тотев“

„Самостоятелна изложба скулптура под надслов „Поезия на скулптурата“ в рамките на фестивал Poarta Sarutului, гр. Калафат и гр. Търгу Жиу“ – 6 390

16. НУМТИ „Д. Петков“

„Музикален мост Пловдив – Ланчано“ – 6 500

17. СНЦ „Пловдив бяга“

,,Самба между тепетата“ – 3 000

18. Общоарменски благотворителен съюз Парекордзаган

Втори фестивал на танца ‘Арменска душа“ – 2 400

19. Държавна опера – Пловдив

„Представяне на OPERA OPEN на Китайски Международен Фестивал на изкуствата – Панаир на сценичните изкуства в Шанхай“ – 893,76

20. Георги Стоянов Грозев

Участие в Международната академия и конкурс по дирижиране на OCCO (Orquestra) – 799,24