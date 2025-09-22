Посрещаме астрономическата есен

На 22 септември в 21:19 часа българското време настъпва астрономическата есен. Този ден се нарича есенно равноденствие – моментът, в който деня и нощта са почти равни. След равноденствието светлата част от денонощието започва постепенно да намалява, а температа – плавно да се понижава.

В Северното полукълбо есенните месеци са септември, октомври и ноември, докато в Южното полукълбо есента обхваща март, април и май. Тази година есента посрещаме с предимно слънчево и топло време, като максималните температури в страната ще достигат между 26° и 31°. Още по темата вижте в Времето в Пловдив на 22 септември 2025 г.

Прогнозата за следващите дни сочи, че времето ще остане сравнително топло с преобладаващо слънце, но постепенно ще се увеличава облачността. Очакват се по-чести валежи, особено в планинските райони. Температурите ще започнат да се понижават, като нощните ще стават по-хладни и с характерната за сезона свежест.

Есента в българската култура се свързва с множество традиции и празници, които отбелязват края на активния земеделски сезон и подготовката за зимата. Този сезон е време за плодородие, събиране на реколтата и посрещане на новия цикъл в природата.

Снимка: Александра Тороманова