Една от най-ярките звезди на Народния театър с монодрама в Балабановата къща

Валентин Ганев влиза в ролята на Инок Ардън, на Тенисън, под съпровода на изтъкнатата пианистка Виктория Василенко

На 22 септември Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ представя прочутата монодрама „Инок Ардън“ от Рихард Щраус по едноименната поема на Алфред Тенисън. Събитието е от 18:30 ч. в Балабановата къща в Стария Пловдив, а билети се продават онлайн в мрежата на Eventim.bg и на място преди концерта.

Вълнуващата история за любов, дълг и саможертва ще оживее чрез изключителното майсторство на Валентин Ганев, една от най-ярките звезди на Народния театър „Иван Вазов“, и изтънчения пианизъм на Виктория Василенко. Преводът на поемата е дело на поета и преводач проф. Александър Шурбанов.

Поемата „Инок Ардън“ е създадена преди 160 години и разказва за моряк, изчезнал след корабокрушение, който след дълго изгнание се завръща, за да открие, че любимата му вече има нов живот. През 1897 г. Рихард Щраус превръща този драматичен сюжет в монодрама за четец и пиано, превърнала се в класика.

Фестивалът „Дни на музиката в Балабановата къща“ е част от Културния календар на Община Пловдив и се осъществява с подкрепата на Министерството на културата и фондация „Музикартисимо“.