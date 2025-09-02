От 1 януари всички пенсионери ще могат да получават пенсиите си във всяка пощенска станция в страната, независимо дали са в родното си село, на гости при децата или на почивка. Това съобщи вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов в Бургас.
Той определи това като „реална помощ за възрастните хора, които разчитат основно на пари в брой“. По думите му, мярката ще улесни хиляди пенсионери в първите месеци на прехода към еврото.
Какво означава това за пенсионерите?
- Пенсиите ще могат да се взимат от всяка поща, без значение адресът по лична карта.
- В малките населени места, където няма банки и банкомати, пощите ще поемат ключова роля.
- Вече над 1500 пощенски станции имат обучени служители и техника за обмяна на лева в евро – машини за броене, детектори за фалшиви банкноти, видеонаблюдение и др.
- В пет ключови станции ще има и постоянно полицейско присъствие за сигурност през първите шест месеца от обмяната.
„Пощите са най-близо до хората. Логично е именно те да подпомогнат процеса на въвеждане на еврото“, допълни транспортният министър, цитиран от vesti.bg.
„Във всички пощенски станции ще се осигури постоянна връзка и координация с Българската народна банка и Министерството на вътрешните работи. В пет ключови станции ще има полицейско присъствие през целия шестмесечен период на свободната обмяна. Това гарантира, че процесът ще бъде безопасен и прозрачен за всички граждани“, каза транспортният министър.
319 коментари
Sildenafil Citrate Tablets 100mg: Viagra without a doctor prescription Canada – Viagra Newark
ViagraNewark ViagraNewark Viagra Newark
buy erectile dysfunction pills: Ed Pills Afib – EdPillsAfib
Cheap generic Viagra Viagra Newark ViagraNewark
best online canadian pharmacy review https://corpharmacy.com/# CorPharmacy
order viagra: viagra canada – sildenafil online
EdPillsAfib erectile dysfunction medication online Ed Pills Afib
medicin without prescription https://viagranewark.com/# ViagraNewark
online pharmacy mail order http://viagranewark.com/# buy viagra here