Кой има имен ден на 3 септември

На 3 септември православната църква отбелязва деня на свещеномъченик Антим, епископ Никомидийски. Имен ден празнуват всички, носещи името Антим.

Кратко житие

Св. Антим живял през III – началото на IV век и бил епископ на град Никодим (днешен Измит, Турция). Той се отличавал с мъдрост и твърдост във вярата, подкрепял християните по време на жестоките гонения от римските императори Диоклециан и Максимиан. За да предпази общността си, Антим доброволно се предал на мъчителите и бил обезглавен около 303–304 г. Неговото мъченичество остава символ на духовна сила и вярност към Христос.

Какво трябва и не трябва да се прави

Забранено: раздаване на зърно, клюкарстване, караници и тежка физическа работа на полето.

раздаване на зърно, клюкарстване, караници и тежка физическа работа на полето. Препоръчително: посветете деня на домакински задължения и духовно развитие.

Народни поличби

Тежка роса сутрин → слънчев и топъл ден

Ярко слънце без облаци → богата реколта от гъби и горски плодове

Висока мъгла → суха и топла есен

Ранно отлитане на жерави → ранна и студена есен

Облачно сутрин без дъжд → много дъждове през есента

Предците ни наричали 3 септември Антимов ден или ден на студената роса, тъй като росата често сигнализирала наближаването на есента.