Кой има имен ден на 3 септември

На 3 септември православната църква отбелязва деня на свещеномъченик Антим, епископ Никомидийски. Имен ден празнуват всички, носещи името Антим.
Кратко житие
Св. Антим живял през III – началото на IV век и бил епископ на град Никодим (днешен Измит, Турция). Той се отличавал с мъдрост и твърдост във вярата, подкрепял християните по време на жестоките гонения от римските императори Диоклециан и Максимиан. За да предпази общността си, Антим доброволно се предал на мъчителите и бил обезглавен около 303–304 г. Неговото мъченичество остава символ на духовна сила и вярност към Христос.
Какво трябва и не трябва да се прави
- Забранено: раздаване на зърно, клюкарстване, караници и тежка физическа работа на полето.
- Препоръчително: посветете деня на домакински задължения и духовно развитие.
Народни поличби
- Тежка роса сутрин → слънчев и топъл ден
- Ярко слънце без облаци → богата реколта от гъби и горски плодове
- Висока мъгла → суха и топла есен
- Ранно отлитане на жерави → ранна и студена есен
- Облачно сутрин без дъжд → много дъждове през есента
Предците ни наричали 3 септември Антимов ден или ден на студената роса, тъй като росата често сигнализирала наближаването на есента.