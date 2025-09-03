Щетите от дерайлиралия трамвай в София са за десетки хиляди

Подлезът до Румънското посолство в София беше сериозно повреден след като оставен без надзор трамвай дерайлира и удари входа му. Кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков съобщи, че щетите са за десетки хиляди лева – има разрушен бетон, скъсана армировка и изпотрошен гранит, но пътното платно не е засегнато и движението е възстановено още същия ден.

Експерти, включително специалист от ВИАС, вече оценяват пораженията и ремонтът ще започне веднага щом е възможно.

От „Столичен електротранспорт“ заявиха, че ватманът на трамвая е нарушил правилата, като е напуснал превозното средство без да го обезопаси. Срещу него е започнала проверка, а наказанието може да бъде предупреждение за уволнение или директно уволнение.

Снимка: Фейсбук/Novini.bg