39 камери ни наблюдават по пловдивските булеварди

Продължава надграждането на системата за видеонаблюдение на Центъра за управление на трафика в Пловдив, съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Подменени са амортизирани и остарели камери на 11 локации в града като на някои места е увеличен и броят им.

Днес монтажните дейности продължават на бул. „Лев Толстой“ и на кръстовищата на бул. „Никола Вапцаров“ и бул. „Христо Ботев“, на ул. „Авксентий Велешки“ и бул. „Мария Луиза“ и на ул. „Петко Д. Петков“ и бул. „Санкт Петербург“.

Очаква се видеонаблюдението да обхване и две нови локации – кръстовището на ул. „Любен Каравелов“ с бул. „Христо Ботев“ и кръстовището на бул. „Коматевско шосе“ с бул. „Никола Вапцаров“, където камерите вече са монтирани.

През следващата седмица, при благоприятни атмосферни условия, ще продължат монтажните дейности на кръстовищата на бул. „Христо Ботев“ с ул. „Любен Каравелов“ и на бул. „Никола Вапцаров“ с бул. „Македония“.

След приключване на всички дейности Центърът за управление на трафика ще разполага с общо 39 камери. Новото оборудване ще подпомага наблюдението на пътната обстановка, проследяването и контрола на трафика и по-ефективното управление на движението в града.