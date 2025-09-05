ИПБ призова премиера да спре поръчката за нови коли за МВР

Институтът за пътна безопасност призова премиера Росен Желязков да спре обществена поръчка за закупуване на 1000 автомобила и 285 мотоциклета за МВР на стойност над 126 милиона лева. Според организацията средствата от Фонд „Пътна безопасност“ трябва да се използват за реално подобряване на безопасността на движението, а не за масови покупки на техника.

От ИПБ посочват, че през миналата година са били закупени още 463 автомобила, което прави над 1740 нови МПС за състав от 1710 служители на „Пътна полиция“. Те изразяват съмнения, че част от колите ще бъдат пренасочени към други звена на МВР, а възлагането чрез пряко договаряне без конкурс подкопава прозрачността.

Сметната палата вече извършва одит на разходите от Фонда, което според Института е доказателство за сериозни съмнения в законосъобразността на действията.

В Отвореното им писмо се казва:

Уважаеми г-н Министър-председател,

Призоваваме Ви:

1. Да прекратите незабавно обществената поръчка № 00752-2025-0042;

2. Да изчакате резултатите от одита на Сметната палата, преди да бъдат похарчени още средства от Фонда;

3. Да инициирате широк обществен и експертен дебат за това как да се използват парите от глоби, така че те да доведат до истинско намаляване на пътнотранспортния травматизъм, а не до подмяна на автопарка на МВР.

Парите на гражданите трябва да се използват по предназначение, прозрачно и с грижа за обществения интерес. Институтът за пътна безопасност ще продължи да следи случая и ще информира както българските, така и европейските институции.