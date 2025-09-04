Един от шофьорите от катастрофата на пътя към Хасково е неправоспособен

Единият от водачите във вчерашната катастрофа с четирима загинали до село Константиново е неправоспособен, съобщава БТА.

При челен удар на два леки автомобила на прав участък на пътя Хасково – Симеоновград в 13:16 часа вчера четирима души загубиха живота си. Шофьорът без книжка е бил на възраст 32 години от Симеоновград.

Загиналите са трима мъже и жена. Двама са с опасност за живота, а други двама – без опасност за живота, допълват от полицията.

Работата по разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.