ОДМВР – Пловдив с мерки за охрана на обществения ред във връзка с предстоящото дерби между отборите на ПФК „Локомотив“ и ПФК „Ботев“

Двубоят в събота, 1 ноември, ще започне от 14.45 ч. на стадион „Локомотив“, а на изградените контролно-пропускателни пунктове полицейски служители ще извършват щателни проверки на посетителите. До трибуните няма да се допускат лица без билети, употребили алкохол или наркотични вещества, носещи забранени от закона предмети, както и малолетни без придружител. Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон, спрямо установени от записите нарушители ще бъде търсена отговорност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.

Служителите на реда ще следят за предотвратяване на противообществени прояви около спортната зона и на територията на целия град. Ангажираните за това патрули от подразделенията на областната дирекция и на Дирекция „Жандармерия“ същевременно ще подпомагат и пътната безопасност. Във времевия интервал от 11.30 ч. до 18 ч. е предвидена възможността за поетапно спиране на движението по уличната мрежа край стадион „Локомотив“, както следва:

по ул. „Лев Толстой”, в участъка от бул. „Санкт Петербург” до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров”;

по ул. „Проф. Цветан Лазаров” и ул. „Димитър Ризов” до бул. „Освобождение”.

Между 10 ч. и 14 ч. ограничения на движението в града се очакват и заради заявени шествия на привържениците на двата отбора, за които е организиран полицейски съпровод.