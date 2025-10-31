Какво да правим в Пловдив (31.10– 06.11)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
31 октомври
Коприна
по Алесандро Барико
Голяма зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
Минерали под микроскоп – безплатна демонстрация пред зала „Лотус“
Събитието е напълно безплатно и подходящо както за малки, така и за големи!
Ще представим различни минерали и скали, ще си поговорим за тях по достъпен и любопитен начин – без строго научен характер, но с много интересни факти.
Ще можете да ги разгледате и под микроскоп!
Открит павилион до зала Лотус
14:00 – 17:00 часа
31.10 – 02.11.2025
Хелоуин парти в музея
За втора поредна година ще превърнем музея в царство на сенки, мистерии и забавления – време е за нашето незабравимо Хелоуин парти в музея!
Призоваваме ви да се включите в нашето страхотно Хелоуин тържество и да дефилирате във фоайето на музея с впечатляващи костюми. Ние ще допълним страховитата ви визия с нашите призрачни ателиета, в които ще можете да създадете своето любимо чудовище!
Подготвили сме спираща дъха програма за всички малки смелчаци:
Призрачни ателиета – създайте своето чудовище с подготвени шаблони, материали и много въображение! Ателие за рисуване на лица – преобразете се в истински Хелоуин герой с помощта на нашите художници!
Страховита беседа и търсене на паяци – отправете се на мистериозно пътешествие из залите на музея, където ще откривате страховити паяци и ще разгадавате мистериозни загадки!
Регионален природонаучен музей
18:00 – 20:30 часа
Fantasy Halloween Party
Подготви своя най-фантастичен костюм и влез в конкурса, който ще раздели участниците в 3 категории:
0–10 г. | 11–18 г. | 18+
Първите 20 смелчаци ще получат очарователна изненада – специалитет с желирани очи
Вечерта, в която героите от Майна Town оживяват… и може би те наблюдават.
Готви се за вечер, в която реалността и фантазията се сливат – с музика, костюми, награди и много eerie вайб.
Влез в тъмната страна на Fantasy – Не-Музеят на Пловдив.
Fantasy – Не-Музеят на Пловдив
18:00 часа
CODE: BRAZIL/Halloween Samba Edition – Jazz Club „В Джазa“
В нощта на Halloween бразилските ритми ще омагьосат сцената на „В Джаза“!
Код: Бразилия
Весела Морова е позната с любовта си към бразилската музика. Още при завръщането си в България преди повече от десет години основава проектът „Dandalunda“, а оттогава е изпяла безброй песни на чувствения поругалски език на сцени из цялата страна. В Пловдив тя ще се изяви с бенд от класни и отдадени джаз музиканти – Мартин Денев – пиано, Александър Леков – бас, Емил Пехливанов – барабани и Владимир Кърпаров – саксофон – специален гост от Берлин! Весела ще припомни онази нежна, изтънчена емоция и люлеещ се ритъм, с които боса новата и самбата опияняват всяка душа, която търси красотата. В бразилската музика живеят в комфорт противоположностите – радостното и носталгичното, еуфоричното и лежерното, интровертното и екстровертното. Публиката ще чуе познати и непознати песни, написани от Том Жобим, Сержио Мендес, Луис Бонфа, Жоржи Бен и други емблематични бразилски композитори.
Джаз клуб В Джаза
20:30 часа
Hammond Organ Trio@Контрабас Пловдив
Хамънд орган, китара и барабани – класическа формация в историята на джаза.
Въпреки това, в България подобни концерти се случват рядко.
Идеята за това трио се ражда, когато китаристът Вилизар Гичев за първи път чува легендарното трио на Peter Bernstein, Larry Goldings и Bill Stewart – звук, който се запечатва в съзнанието му и се превръща в мечта. Тя се сбъдва в Рим, водеща джаз сцена в Европа, където среща изключителния органист Pietro Caroleo, един от най-активните млади джаз музиканти там.
Заедно с барабаниста Теодор Тошков, те създават Hammond Organ Trio – проект без аналог у нас.
Caroleo & Vilizar Gichev
Hammond Organ Trio
Бар Контрабас
21:00 часа
Яп Робен гостува в Пловдив
Eдин от най-нежните и ярки гласове на съвременната нидерландска литература – Яп Робен – гостува в Пловдив на 31 октомври.
Яп Робен в разговор с Ина Иванова
Писател, поет и театрал, Робен е автор на романи, в които човечността и уязвимостта стоят в центъра на повествованието. Книгите му са преведени на повече от двайсет езика, а у нас излизат в превод на Мария Енчева.
Кой е Яп Робен?
Яп Робен е роден през 1984 г. в Нидерландия. Започва като поет и режисьор на младежки театър, а днес е сред най-четените европейски белетристи. Пише с изключителна чувствителност към теми като любовта, грижата, мълчанието и начините, по които хората се нараняват – понякога от добри намерения.
Творчеството му се отличава с минимализъм, дълбока емпатия и умение да разкаже големите драми чрез малки жестове.
Bee Bop Café
18:00 часа
Dogs’N Dolls-SKA-JAZZ Ensemble
Пловдивският Ска-Джаз ансамбъл се завръща!
Бандата идва с нови парчета и ударна доза настроение, за да ви раздвижи с уникалния си микс от ска, джаз и груув!
Пригответе се за експлозия от ритъм и стил –
съвсем свежи аранжименти на Мингъс, Елингтън, The Specials и още куп легенди, поднесени така, че да си изтъркате обувките от танци!
Маргарита Бозукова – тромпет, вокал
Иван Мелин – тромбон, вокал
Венелин Георгиев – тенор и баритон саксофон, вокал
Момчил Ангелов – китара
Георги Узунов – бас
Александър Каменов – барабани
Bee Bop Café
21:00 часа
Halloween at Bally Club
Най-страшното парти идва… и ще бъде по-шумно от всякога!
Paff & Shishkaveli | Mazetto Grooves
31 октомври (петък)
Не забравяйте костюмите – колкото по-страшно, толкова по-забавно!
Bally Club
21:00 часа
ПРОГГ :: Pink Tsonk B2B Plamen K @ Пощата
ПРОГГ е музикален проект на Plamen K и Pink Tsonk, чиято цел е да популяризира модерната ъндърграунд прогресив хаус сцена у нас. Събитията, които ПРОГГ създават, взаимодействат с различни български и световни артисти в различни жанрове на електроннaта музика. Вече 8 години ПРОГГ не изневерява на качествената прогресив музика и нейните верни почитатели, обръщайки поглед към нови съвместни проекти с различни артисти.
Бар Пощата
20:00 часа
MURDER ON THE DANCEFLOOR
Хелоуин идва с блясък, трясък и много танци.
Началото е в Биротерапия (на центъра) от 18:00, с подбрана селекция от бири и тематичен грим за всички желаещи.
След това продължаваме в Петното на Роршах от 21:00, където FUKKO и Lite Spice ще завладеят сцената с диско и фънк в най-чистата им форма.
Гост-барманът Demis Tsapelas ще представи TATRATEA със специални коктейли и welcome шотове.
!!! Dresscode!!!: Афро перуки, чарлстон панталони, цветни ризи, шарени очила и всичко блестящо, крещящо – ДИСКО.
Murder on the Dancefloor —
нощ за танци, които може да се окажат… съдбоносни
Петното на Роршах
21:00 часа
Halloween Night Music – Live Music with DJ JMJ
Хелоуин идва… и носи със себе си парти, което не е за изпускане!
DJ JMJ ще пуска селекция от хип-хоп, електронни и клубни бийтове, които ще ви държат на дансинга цяла нощ!
Облечете се в стил – страшен, мистериозен или просто оригинален. Не е задължително да е костюм, но бъдете готови да впечатлите.
Jazz Cafe Plovdiv Jazz Cafe Plovdiv
21:00 часа
Halloween Samhain Nienna Аlbum Promo in Fabric
Традициите на древния келтски празник Samhain днес са познати като есенния празник Halloween
Макар да го свързваме предимно с раздаване на бонбони и обличане на страшни костюми, това всъщност е специалното време, в което отдаваме своята почит към мъртвите и Отвъдното.
В нощта на 31.10.2025 Fabricbar ще бъде домакин на едно много лично събитие за пловдивската певица Теодора Стоянова Фрея (Freija, Nienna, Ocean Souls, Magic of The North, ex-Enthronement, ex-Ivory Twilight). И това е промоцията на дебютния албум „Tales from Infinity“ от нейния солов проект Nienna , вдъхновен от света на Толкин и древните сказания в приказките и легендите. Песните от албума дават свобода на много неизразени емоции и чувства и са обвързани със сборника с разкази „Приказки от безкрая“ на нейния баща Валентин Петров.
Бъдете с приказния свят на Nienna – понякога красив и чист, понякога мрачен и свиреп, в който героите непрекъснато се намират и загубват в непрогледната нощ!
Облечете своя костюм за Halloween и елате да се забавляваме заедно!
Fabric Bar
21:00 часа
The Great Value / Vol. 65 : 31.10
Je suis Елин Пелин.
Да се направим на върколаци, вещици, най-обикновени мотики и други животни.
Така де… тоя път с повод.
Там или зъби в гърлото!
Rock Bar Download
22:30 часа
01 ноември
Безопасна приказка
„Безопасна приказка“ е образователен спектакъл, който ще научи децата на основните правила за безопасност…
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
Рисуване на земеродно рибарче – научна илюстрация в Регионален природонаучен музей – Пловдив!
Потопете се в света на пъстрото земеродно рибарче и открийте как се създава научна илюстрация, съчетаваща изкуство и знание.
Работилницата е подходяща за деца над 13 години и възрастни – не е необходим опит, само любопитство, вдъхновение и желание да творите!
Ще работим с професионални материали – висококачествени акварелни бои и специална хартия, осигуряващи прецизност и красота на всяка рисунка.
Регионален природонаучен музей Пловдив
11:00 часа
Премиера в ПЛОВДИВ | „Преди ме е нямало” на Радина Червенова
Екипът на Общински институт „Старинен Пловдив“ и на издателство „Колибри“ ви канят на премиерното представяне в Пловдив на дебютния роман на Радина Червенова ПРЕДИ МЕ Е НЯМАЛО!
За книгата:
Ана и Алекс са светска двойка, на която и най-добронамереният би завидял. Те са красиви, успешни в кариерите си, родители на пораснали близнаци. Но под привидно безпроблемния и бляскав живот бушуват неукротими страсти.
Как Ана, професор невролог, стига до манастир край Варна, а появата й отключва серия от самоубийства на монаси? Възможно ли е хорист в самодеен състав да се превърне в пророк? И кой е наследникът, заради чиято съдба в обща кауза се въвличат хора от подземния свят, адвокат и детска писателка? Къде се срещат наука и мистика?
„Преди ме е нямало” е роман за вътрешната промяна, интимен и честен разказ за любовта, болката, самотата. В него някои може да открият и автобиографични елементи – въпреки изричната уговорка на авторката, че книгата не е за нея. Това е историята на една чувствителна жена, търсеща светлина в собствения си мрак, която приема своята уязвимост, преодолява страховете си и намира път към по-дълбокото разбиране на самата себе си.” (Георги Тошев)
Радина Червенова е родена в София. Има висше икономическо образование, но съдбата я отвежда в Българската телевизия. След серия от конкурси започва работа като репортер и водещ, а по-късно и като говорител. В началото на 90-те години става част от новинарския екип на Ефир 2. След закриването на канала е водещ на централната емисия новини „По света и у нас” в продължение на двайсет години. „Преди ме е нямало” е дебютният ѝ роман.
Епископската базилика на Филипопол
16:00 часа
ПОДУЕНЕ БЛУС БЕНД | АТОЛУКА БЛУС КАРТЕЛ | БЛУС ТРАФИК | LIVE @ ПИВОВАРНИЦА FRIK&S
ПОДУЕНЕ БЛУС БЕНД идват в ПИВОВАРНИЦА ФРИКС в Пловдив, за да накарат ценителите на блуса и рокендрола да настръхнат от кеф. Към тях ще се присъединят БЛУС ТРАФИК, които вече три десетилетия радват феновете с тяхната музика. А към тези страхотни банди добавяме и най-новата и желана заради постоянния купон банда АТОЛУКА БЛУС КАРТЕЛ. Очаква ви изключително силна блус вечер в Пивоварницата, която не е за изпускане.
Пивоварница FRIK&S
19:30 часа
The Man from Plovdiv
В Деня на народните будители, публиката ще има възможност да се наслади на музиката на големия български музикант, композитор, аранжор Милчо Левиев, но различна от тази, която познават неговите почитатели.
В концерта ще прозвучат класически произведения, изпълнени от музикантите, корифеи в тази област: проф. Людмил Ангелов, Павел Златаров, Николай Желязков, Струнен квартет „Филхармоника“ и Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ с гост-диригент Константин Добройков.
Програмата включва: Соната за цигулка и пиано, произведения за струнен квартет, Вариации върху тема от Корели за пиано и струнен оркестър, както и голямата изненада – незавършената оркестрация на Милчо Левиев върху неговата „Токатина“ за пиано, довършена от Константин Добройков и Антони Дончев, която ще бъде представена за първи път пред публика.
Дом на културата „Борис Христов“
19:00 часа
Cool Den LIVE – 01.11.25 @ Download
„Oтново в Пловдив, този път не в лятна жега като на Аракис, ами в готината атмосфера на любимият ни рок бар
Чакаме ви за стейдж дайв!“
Rock Bar Download
20:00 часа
BRATANOV/DIMITROV/TONOVSKI Trio – Jazz Club „В Джазa“
Една вечер, в която трима изключителни музиканти ще създадат звуков диалог между две пиан и барабани.
Живко Братанов, Ясен Димитров и Йордан Тоновски ще вплетат оригинални композиции и импровизации в динамичен джаз разказ — спонтанен, жив и пълен с енергия.
Очаквайте богат спектър от настроения – от деликатна лирика до експлозивна експресия.
Това е музика, която се случва тук и сега.
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
Avenged Sevenfold tribute by “Unholy Confessions“ live at bar Fabric // 01.11.25.
На 1 ноември сцената на bar Fabric ще бъде разтърсена от адски рифове, крещящи сола и вокали, които ще ви пренесат право в света на Avenged Sevenfold!
Приготви се за вечер, в която ангелите плачат, а демоните пеят.
Това не е просто концерт. Това е трибют.
Това е Avenged Sevenfold.
“Unholy Confessions” са:
Вокали – Константин Къндев
Бас китара, вокали – Иван Митев
Китара – Никола Памуков
Китара – Иван Попов
Барабани – Емил Марковски
Fabric Bar Plovdiv
20:00 часа
ENPIC at Bally Club
Заповядайте да отпразнуваме Деня на будителите заедно!
Bally Club
21:00 часа
02 ноември
Не си търси белята
„Не си търси белята” е история за насекоми.
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
Деним Уикенд 5
Кога дънките се превръщат в култура?
Когато от плат и конец се роди история.
На 2 ноември (събота), между 12:00 и 18:00 ч., Elysium Plovdiv ще се превърне в сцена за „Деним уикенд“ – инициатива на Denimheads и техните приятели, посветена на свободата, творчеството и винтидж духа на града.
Това е първата българска общност, обединена от любовта към деним и винтидж културата, където дънките са не просто дреха, а символ на индивидуалност и личен стил.
В този ден изкуството, фотографията, живописта и „free fashion“ ще се срещнат в атмосфера на споделяне и вдъхновение.
Очакват ви часове, изпълнени с музика, творчество, усмивки и жеста на подаряване на дънки и дрехи – в дух на приятелство, свобода и общност.
Elysium Plovdiv
12:00 – 18:00 часа
Above Us The Waves x From The Ashes x Reveries | SUN 02.11 Live in Plovdiv
Above Us The Waves представят турнето “Counting Seasons” в Пловдив с чисто новото си издание!
Към тях ще се присъединят българските групи “From The Ashes” и “Reveries”, за да закрият уикенда с разрушителен концерт в неделя вечер.
ABOVE US THE WAVES
Вече 15 години Above Us The Waves впрягат любовта си към мелодичния дет метъл, комбиниран с хардкор енергия. Утвърждават се като една от най-силните групи на гръцката метъл сцена. В дискографията си имат два пълноформатни албума и постоянно разширяват границите на своя стил чрез агресия, мелодии и запомнящи се текстове. С безкомпромисния си „do it live“ подход, те са обиколили Европа с множество турнета. Свирили са на малки и големи фестивали и са делили сцена с някои от най-големите имена в световната метъл и хардкор сцена.
През 2025 Above Us The Waves представят новото си ЕР Counting Seasons, смесено и мастерирано от Кайл Блек (Paramore, All Time Low, Comeback Kid, Pierce the Veil, Volumes). Официалното издание е насрочено за 17 октомври 2025 г., като обещава да зарадва дългогодишните фенове и да привлече нова публика, отбелязвайки нова глава в историята.
Bee Bop Cafe
20:00 часа
Бум – бум: Еволюция на престъпното мислене
Автора на моноспектакъла „Бум Бум – Еволюция на престъпното мислене“, Ваня Николова обещава да бъде истинска комедийна бомба, която ще разтърси зрителите и ще ги накара да избухнат в смях.
Билалов като шеф на ъндърграунда – за престъпността, парите, политиката и други идиотии в държавата с главно „Д“. Шоуто е без цензура ,без ергени и без хора, които вдигат 120 от лежанка.
Въоръжете се с очаквания за веселие и вълнение, защото този моноспектакъл ще ви зарадва с неочаквани обрати и неизмеримо количество смях.
Дом на културата Борис Христов
19:00 часа
Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv