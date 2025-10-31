Какво да правим в Пловдив (31.10– 06.11)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

31 октомври

Коприна

по Алесандро Барико

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Минерали под микроскоп – безплатна демонстрация пред зала „Лотус“

Събитието е напълно безплатно и подходящо както за малки, така и за големи!

Ще представим различни минерали и скали, ще си поговорим за тях по достъпен и любопитен начин – без строго научен характер, но с много интересни факти.

Ще можете да ги разгледате и под микроскоп!

Открит павилион до зала Лотус

14:00 – 17:00 часа

31.10 – 02.11.2025

Хелоуин парти в музея

За втора поредна година ще превърнем музея в царство на сенки, мистерии и забавления – време е за нашето незабравимо Хелоуин парти в музея!

Призоваваме ви да се включите в нашето страхотно Хелоуин тържество и да дефилирате във фоайето на музея с впечатляващи костюми. Ние ще допълним страховитата ви визия с нашите призрачни ателиета, в които ще можете да създадете своето любимо чудовище!

Подготвили сме спираща дъха програма за всички малки смелчаци:

Призрачни ателиета – създайте своето чудовище с подготвени шаблони, материали и много въображение! Ателие за рисуване на лица – преобразете се в истински Хелоуин герой с помощта на нашите художници!

Страховита беседа и търсене на паяци – отправете се на мистериозно пътешествие из залите на музея, където ще откривате страховити паяци и ще разгадавате мистериозни загадки!

Регионален природонаучен музей

18:00 – 20:30 часа

Fantasy Halloween Party

Подготви своя най-фантастичен костюм и влез в конкурса, който ще раздели участниците в 3 категории:

0–10 г. | 11–18 г. | 18+

Първите 20 смелчаци ще получат очарователна изненада – специалитет с желирани очи

Вечерта, в която героите от Майна Town оживяват… и може би те наблюдават.

Готви се за вечер, в която реалността и фантазията се сливат – с музика, костюми, награди и много eerie вайб.

Влез в тъмната страна на Fantasy – Не-Музеят на Пловдив.

Fantasy – Не-Музеят на Пловдив

18:00 часа

CODE: BRAZIL/Halloween Samba Edition – Jazz Club „В Джазa“

В нощта на Halloween бразилските ритми ще омагьосат сцената на „В Джаза“!

Код: Бразилия

Весела Морова е позната с любовта си към бразилската музика. Още при завръщането си в България преди повече от десет години основава проектът „Dandalunda“, а оттогава е изпяла безброй песни на чувствения поругалски език на сцени из цялата страна. В Пловдив тя ще се изяви с бенд от класни и отдадени джаз музиканти – Мартин Денев – пиано, Александър Леков – бас, Емил Пехливанов – барабани и Владимир Кърпаров – саксофон – специален гост от Берлин! Весела ще припомни онази нежна, изтънчена емоция и люлеещ се ритъм, с които боса новата и самбата опияняват всяка душа, която търси красотата. В бразилската музика живеят в комфорт противоположностите – радостното и носталгичното, еуфоричното и лежерното, интровертното и екстровертното. Публиката ще чуе познати и непознати песни, написани от Том Жобим, Сержио Мендес, Луис Бонфа, Жоржи Бен и други емблематични бразилски композитори.

Джаз клуб В Джаза

20:30 часа

Hammond Organ Trio@Контрабас Пловдив

Хамънд орган, китара и барабани – класическа формация в историята на джаза.

Въпреки това, в България подобни концерти се случват рядко.

Идеята за това трио се ражда, когато китаристът Вилизар Гичев за първи път чува легендарното трио на Peter Bernstein, Larry Goldings и Bill Stewart – звук, който се запечатва в съзнанието му и се превръща в мечта. Тя се сбъдва в Рим, водеща джаз сцена в Европа, където среща изключителния органист Pietro Caroleo, един от най-активните млади джаз музиканти там.

Заедно с барабаниста Теодор Тошков, те създават Hammond Organ Trio – проект без аналог у нас.

Caroleo & Vilizar Gichev

Hammond Organ Trio

Бар Контрабас

21:00 часа

Яп Робен гостува в Пловдив

Eдин от най-нежните и ярки гласове на съвременната нидерландска литература – Яп Робен – гостува в Пловдив на 31 октомври.

Яп Робен в разговор с Ина Иванова

Писател, поет и театрал, Робен е автор на романи, в които човечността и уязвимостта стоят в центъра на повествованието. Книгите му са преведени на повече от двайсет езика, а у нас излизат в превод на Мария Енчева.

Кой е Яп Робен?

Яп Робен е роден през 1984 г. в Нидерландия. Започва като поет и режисьор на младежки театър, а днес е сред най-четените европейски белетристи. Пише с изключителна чувствителност към теми като любовта, грижата, мълчанието и начините, по които хората се нараняват – понякога от добри намерения.

Творчеството му се отличава с минимализъм, дълбока емпатия и умение да разкаже големите драми чрез малки жестове.

Bee Bop Café

18:00 часа

Dogs’N Dolls-SKA-JAZZ Ensemble

Пловдивският Ска-Джаз ансамбъл се завръща!

Бандата идва с нови парчета и ударна доза настроение, за да ви раздвижи с уникалния си микс от ска, джаз и груув!

Пригответе се за експлозия от ритъм и стил –

съвсем свежи аранжименти на Мингъс, Елингтън, The Specials и още куп легенди, поднесени така, че да си изтъркате обувките от танци!

Маргарита Бозукова – тромпет, вокал

Иван Мелин – тромбон, вокал

Венелин Георгиев – тенор и баритон саксофон, вокал

Момчил Ангелов – китара

Георги Узунов – бас

Александър Каменов – барабани

Bee Bop Café

21:00 часа

Halloween at Bally Club

Най-страшното парти идва… и ще бъде по-шумно от всякога!

Paff & Shishkaveli | Mazetto Grooves

31 октомври (петък)

Не забравяйте костюмите – колкото по-страшно, толкова по-забавно!

Bally Club

21:00 часа

ПРОГГ :: Pink Tsonk B2B Plamen K @ Пощата

ПРОГГ е музикален проект на Plamen K и Pink Tsonk, чиято цел е да популяризира модерната ъндърграунд прогресив хаус сцена у нас. Събитията, които ПРОГГ създават, взаимодействат с различни български и световни артисти в различни жанрове на електроннaта музика. Вече 8 години ПРОГГ не изневерява на качествената прогресив музика и нейните верни почитатели, обръщайки поглед към нови съвместни проекти с различни артисти.

Бар Пощата

20:00 часа

MURDER ON THE DANCEFLOOR

Хелоуин идва с блясък, трясък и много танци.

Началото е в Биротерапия (на центъра) от 18:00, с подбрана селекция от бири и тематичен грим за всички желаещи.

След това продължаваме в Петното на Роршах от 21:00, където FUKKO и Lite Spice ще завладеят сцената с диско и фънк в най-чистата им форма.

Гост-барманът Demis Tsapelas ще представи TATRATEA със специални коктейли и welcome шотове.

!!! Dresscode!!!: Афро перуки, чарлстон панталони, цветни ризи, шарени очила и всичко блестящо, крещящо – ДИСКО.

Murder on the Dancefloor —

нощ за танци, които може да се окажат… съдбоносни

Петното на Роршах

21:00 часа

Halloween Night Music – Live Music with DJ JMJ

Хелоуин идва… и носи със себе си парти, което не е за изпускане!

DJ JMJ ще пуска селекция от хип-хоп, електронни и клубни бийтове, които ще ви държат на дансинга цяла нощ!

Облечете се в стил – страшен, мистериозен или просто оригинален. Не е задължително да е костюм, но бъдете готови да впечатлите.

Jazz Cafe Plovdiv Jazz Cafe Plovdiv

21:00 часа

Halloween Samhain Nienna Аlbum Promo in Fabric

Традициите на древния келтски празник Samhain днес са познати като есенния празник Halloween

Макар да го свързваме предимно с раздаване на бонбони и обличане на страшни костюми, това всъщност е специалното време, в което отдаваме своята почит към мъртвите и Отвъдното.

В нощта на 31.10.2025 Fabricbar ще бъде домакин на едно много лично събитие за пловдивската певица Теодора Стоянова Фрея (Freija, Nienna, Ocean Souls, Magic of The North, ex-Enthronement, ex-Ivory Twilight). И това е промоцията на дебютния албум „Tales from Infinity“ от нейния солов проект Nienna , вдъхновен от света на Толкин и древните сказания в приказките и легендите. Песните от албума дават свобода на много неизразени емоции и чувства и са обвързани със сборника с разкази „Приказки от безкрая“ на нейния баща Валентин Петров.

Бъдете с приказния свят на Nienna – понякога красив и чист, понякога мрачен и свиреп, в който героите непрекъснато се намират и загубват в непрогледната нощ!

Облечете своя костюм за Halloween и елате да се забавляваме заедно!

Fabric Bar

21:00 часа

The Great Value / Vol. 65 : 31.10

Je suis Елин Пелин.

Да се направим на върколаци, вещици, най-обикновени мотики и други животни.

Така де… тоя път с повод.

Там или зъби в гърлото!

Rock Bar Download

22:30 часа

01 ноември

Безопасна приказка

„Безопасна приказка“ е образователен спектакъл, който ще научи децата на основните правила за безопасност…

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Рисуване на земеродно рибарче – научна илюстрация в Регионален природонаучен музей – Пловдив!

Потопете се в света на пъстрото земеродно рибарче и открийте как се създава научна илюстрация, съчетаваща изкуство и знание.

Работилницата е подходяща за деца над 13 години и възрастни – не е необходим опит, само любопитство, вдъхновение и желание да творите!

Ще работим с професионални материали – висококачествени акварелни бои и специална хартия, осигуряващи прецизност и красота на всяка рисунка.

Регионален природонаучен музей Пловдив

11:00 часа

Премиера в ПЛОВДИВ | „Преди ме е нямало” на Радина Червенова

Екипът на Общински институт „Старинен Пловдив“ и на издателство „Колибри“ ви канят на премиерното представяне в Пловдив на дебютния роман на Радина Червенова ПРЕДИ МЕ Е НЯМАЛО!

За книгата:

Ана и Алекс са светска двойка, на която и най-добронамереният би завидял. Те са красиви, успешни в кариерите си, родители на пораснали близнаци. Но под привидно безпроблемния и бляскав живот бушуват неукротими страсти.

Как Ана, професор невролог, стига до манастир край Варна, а появата й отключва серия от самоубийства на монаси? Възможно ли е хорист в самодеен състав да се превърне в пророк? И кой е наследникът, заради чиято съдба в обща кауза се въвличат хора от подземния свят, адвокат и детска писателка? Къде се срещат наука и мистика?

„Преди ме е нямало” е роман за вътрешната промяна, интимен и честен разказ за любовта, болката, самотата. В него някои може да открият и автобиографични елементи – въпреки изричната уговорка на авторката, че книгата не е за нея. Това е историята на една чувствителна жена, търсеща светлина в собствения си мрак, която приема своята уязвимост, преодолява страховете си и намира път към по-дълбокото разбиране на самата себе си.” (Георги Тошев)

Радина Червенова е родена в София. Има висше икономическо образование, но съдбата я отвежда в Българската телевизия. След серия от конкурси започва работа като репортер и водещ, а по-късно и като говорител. В началото на 90-те години става част от новинарския екип на Ефир 2. След закриването на канала е водещ на централната емисия новини „По света и у нас” в продължение на двайсет години. „Преди ме е нямало” е дебютният ѝ роман.

Епископската базилика на Филипопол

16:00 часа

ПОДУЕНЕ БЛУС БЕНД | АТОЛУКА БЛУС КАРТЕЛ | БЛУС ТРАФИК | LIVE @ ПИВОВАРНИЦА FRIK&S

ПОДУЕНЕ БЛУС БЕНД идват в ПИВОВАРНИЦА ФРИКС в Пловдив, за да накарат ценителите на блуса и рокендрола да настръхнат от кеф. Към тях ще се присъединят БЛУС ТРАФИК, които вече три десетилетия радват феновете с тяхната музика. А към тези страхотни банди добавяме и най-новата и желана заради постоянния купон банда АТОЛУКА БЛУС КАРТЕЛ. Очаква ви изключително силна блус вечер в Пивоварницата, която не е за изпускане.

Пивоварница FRIK&S

19:30 часа

The Man from Plovdiv

В Деня на народните будители, публиката ще има възможност да се наслади на музиката на големия български музикант, композитор, аранжор Милчо Левиев, но различна от тази, която познават неговите почитатели.

В концерта ще прозвучат класически произведения, изпълнени от музикантите, корифеи в тази област: проф. Людмил Ангелов, Павел Златаров, Николай Желязков, Струнен квартет „Филхармоника“ и Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ с гост-диригент Константин Добройков.

Програмата включва: Соната за цигулка и пиано, произведения за струнен квартет, Вариации върху тема от Корели за пиано и струнен оркестър, както и голямата изненада – незавършената оркестрация на Милчо Левиев върху неговата „Токатина“ за пиано, довършена от Константин Добройков и Антони Дончев, която ще бъде представена за първи път пред публика.

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

Cool Den LIVE – 01.11.25 @ Download

„Oтново в Пловдив, този път не в лятна жега като на Аракис, ами в готината атмосфера на любимият ни рок бар

Чакаме ви за стейдж дайв!“

Rock Bar Download

20:00 часа

BRATANOV/DIMITROV/TONOVSKI Trio – Jazz Club „В Джазa“

Една вечер, в която трима изключителни музиканти ще създадат звуков диалог между две пиан и барабани.

Живко Братанов, Ясен Димитров и Йордан Тоновски ще вплетат оригинални композиции и импровизации в динамичен джаз разказ — спонтанен, жив и пълен с енергия.

Очаквайте богат спектър от настроения – от деликатна лирика до експлозивна експресия.

Това е музика, която се случва тук и сега.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Avenged Sevenfold tribute by “Unholy Confessions“ live at bar Fabric // 01.11.25.

На 1 ноември сцената на bar Fabric ще бъде разтърсена от адски рифове, крещящи сола и вокали, които ще ви пренесат право в света на Avenged Sevenfold!

Приготви се за вечер, в която ангелите плачат, а демоните пеят.

Това не е просто концерт. Това е трибют.

Това е Avenged Sevenfold.

“Unholy Confessions” са:

Вокали – Константин Къндев

Бас китара, вокали – Иван Митев

Китара – Никола Памуков

Китара – Иван Попов

Барабани – Емил Марковски

Fabric Bar Plovdiv

20:00 часа

ENPIC at Bally Club

Заповядайте да отпразнуваме Деня на будителите заедно!

Bally Club

21:00 часа

02 ноември

Не си търси белята

„Не си търси белята” е история за насекоми.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Деним Уикенд 5

Кога дънките се превръщат в култура?

Когато от плат и конец се роди история.

На 2 ноември (събота), между 12:00 и 18:00 ч., Elysium Plovdiv ще се превърне в сцена за „Деним уикенд“ – инициатива на Denimheads и техните приятели, посветена на свободата, творчеството и винтидж духа на града.

Това е първата българска общност, обединена от любовта към деним и винтидж културата, където дънките са не просто дреха, а символ на индивидуалност и личен стил.

В този ден изкуството, фотографията, живописта и „free fashion“ ще се срещнат в атмосфера на споделяне и вдъхновение.

Очакват ви часове, изпълнени с музика, творчество, усмивки и жеста на подаряване на дънки и дрехи – в дух на приятелство, свобода и общност.

Elysium Plovdiv

12:00 – 18:00 часа

Above Us The Waves x From The Ashes x Reveries | SUN 02.11 Live in Plovdiv

Above Us The Waves представят турнето “Counting Seasons” в Пловдив с чисто новото си издание!

Към тях ще се присъединят българските групи “From The Ashes” и “Reveries”, за да закрият уикенда с разрушителен концерт в неделя вечер.

ABOVE US THE WAVES

Вече 15 години Above Us The Waves впрягат любовта си към мелодичния дет метъл, комбиниран с хардкор енергия. Утвърждават се като една от най-силните групи на гръцката метъл сцена. В дискографията си имат два пълноформатни албума и постоянно разширяват границите на своя стил чрез агресия, мелодии и запомнящи се текстове. С безкомпромисния си „do it live“ подход, те са обиколили Европа с множество турнета. Свирили са на малки и големи фестивали и са делили сцена с някои от най-големите имена в световната метъл и хардкор сцена.

През 2025 Above Us The Waves представят новото си ЕР Counting Seasons, смесено и мастерирано от Кайл Блек (Paramore, All Time Low, Comeback Kid, Pierce the Veil, Volumes). Официалното издание е насрочено за 17 октомври 2025 г., като обещава да зарадва дългогодишните фенове и да привлече нова публика, отбелязвайки нова глава в историята.

Bee Bop Cafe

20:00 часа

Бум – бум: Еволюция на престъпното мислене

Автора на моноспектакъла „Бум Бум – Еволюция на престъпното мислене“, Ваня Николова обещава да бъде истинска комедийна бомба, която ще разтърси зрителите и ще ги накара да избухнат в смях.

Билалов като шеф на ъндърграунда – за престъпността, парите, политиката и други идиотии в държавата с главно „Д“. Шоуто е без цензура ,без ергени и без хора, които вдигат 120 от лежанка.

Въоръжете се с очаквания за веселие и вълнение, защото този моноспектакъл ще ви зарадва с неочаквани обрати и неизмеримо количество смях.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv