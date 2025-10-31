Капитаните на „Ботев“ и „Локомотив“ призоваха страстите да останат само на терена, а извън него Пловдив да покаже единство и спортна култура

В навечерието на пловдивското дерби между „Ботев“ и „Локомотив“, кметът на Пловдив Костадин Димитров и капитаните на двата отбора – Димитър Илиев и Тодор Неделев – призоваха феновете към феърплей, уважение и спортен дух.

На специална среща, организирана от градоначалника, тримата подчертаха, че страстите трябва да останат само на терена, а извън него Пловдив трябва да покаже единство и спортна култура.

„Нека подкрепим отборите си с песен и емоция, но без омраза и напрежение. Пловдив е по-голям от всяко съперничество и заслужава да бъде пример за уважение и феърплей“, заяви кметът Костадин Димитров.

Капитанът на „Локомотив“ Димитър Илиев определи инициативата като „много добра“ и подчерта, че футболът трябва да обединява. „Нека страстите останат единствено на терена. Ще направим всичко възможно да покажем, че пловдивското дерби е празник на футбола“, каза той.

Капитанът на „Ботев“ Тодор Неделев допълни: „Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение. Нека покажем, че сме пример за спортна култура.“

Срещата се проведе в присъствието на председателя на Общинския съвет Атанас Узунов и заместник-кметовете Николай Бухалов, Ангел Славов и Александър Държиков.