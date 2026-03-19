Стряскащо нерегламентирано погребение в село Гълъбово

Погребение без документи и уведомяване на институциите разкри сериозни нарушения и дългогодишни проблеми в гробищния парк на родопското селото

Нерегламентирано погребение в гробищния парк на родопското село Гълъбово предизвика остра реакция от страна на местната власт. За случая съобщи кметът на населеното място Мария Камбурова чрез публикация в социалните мрежи.

По думите ѝ, в началото на седмицата е установено погребение, извършено без необходимите документи и без спазване на законовия ред – без представен смъртен акт, без уведомяване на кметството и без участие на погребална агенция.

„Подобни действия са незаконни, неморални и недопустими“, заявява Камбурова, като допълва, че при опит за изясняване на случая е срещнала „арогантно и заплашително отношение“.

Кметът подчертава, че гробищният парк не е лична територия и погребенията не могат да се извършват по преценка на гражданите. Според действащата Наредба №33 на Община Куклен, в гробищния парк се погребват лица с постоянен или настоящ адрес в общината, като изключения се допускат само при определени условия и след спазване на установените процедури.

От местната власт посочват, че проблемите с гробищния парк се натрупват от години. Сред тях са нерегламентирани погребения извън определените граници, липса на ограда, недостиг на нови гробни места и дори случаи на разравяне на гробове от диви животни.

На 10 март 2026 г. Регионална здравна инспекция е издала предписание към общината за ограждане на гробищния парк със срок до 30 ноември 2026 г.

В момента се изготвя и регистър на починалите, какъвто досега не е съществувал на територията на общината.

Предстои и внасяне на предложение до Общинския съвет за въвеждане на ясни правила и такса за гробоползване с цел по-добро управление и поддръжка на гробищния парк, съобщи още Камбурова.

