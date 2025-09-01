Фотографската изложба „Преходът: Презареждане?“ гостува в Пловдив

Фотографската изложба на бразилския фотограф Тука Виейра „Преходът: презареждане? Какво означава европейската Зелена сделка за миньорските общности в България?“ пристига в Пловдив на 22 септември 2025 г. Тя ще бъде изложена за посетители до 6 октомври в галерия 14 квадрата. Фотографиите визуализират противоречията и борбите около т.нар. Зелен преход в българската енергетика и показват фрагменти от ежедневието, обусловено от минната индустрия в района на Стара Загора.

Изложбата, вече показвана в София, Перник и Димитровград, е част от изследванията върху противоречията на Зеления преход в рамките на проекта Инфраструктури за справедлив преход на Сдружение КОИ. Инициативата излиза от едностранчивите рамки на медийното представяне по темата. Фокусът на проекта е именно върху старозагорския регион, като най-засегнат от предстоящата декарбонизация.

Погледът на Тука Виейра към българската въглищна енергетика е съпътстван от ключови извадки от 25 задълбочени събеседвания проведени през пролетта на 2024 г. в гр. Стара Загора, Гълъбово, Раднево, Димитровград и в селата непосредствено до въглищните рудници – Трояново, Бели Бряг и Обручище, което дава възможност да се чуят гласовете и позициите на местните.

Изследването представя позициите както на протестиращи миньори и енергетици, така и на активисти срещу замърсяването, местни граждански организации, предприемачи и членове на ръководния състав на предприятията. Техните гласове обрисуват една алтернативна визия за прехода, който освен зелен, трябва да е и справедлив и който се бори с екологичния колапс, но взима предвид и социално-икономическите проблеми на обществото. Заповядайте на изложбата, за да видите отблизо картини от българската минна действителност и да се запознаете с автентичните тревоги и надежди на хората от региона.

Изложбата и изследването са подпомогнати финансово от фондация Роза Люксембург.

За мястото на събитието: 14 квадрата е ново гражданско пространство в Пловдив. Пресечна точка между граждански активизъм, духовност, философия, социално-ангажирано изкуство и политика. Място за среща на будни хора, които искат да работят за едно по-добро общество, в което ценности като любов и мъдрост водят постъпките и решенията. Място, на което се усеща свободата да бъдем себе си и да срещаме верни съмишленици за настоящи и нови каузи.