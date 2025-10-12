Жители на Труд и съседни села отново излизат на протест за нормален транспорт

Протестът се разширява и към него се присъединяват селата Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре

Предвижда се временно затваряне на Карловско шосе и пътя Трилистник – Маноле

Жителите на село Труд и съседните населени места излизат тази неделя, 12 октомври, на пореден протест срещу лошата организация и условията на обществения транспорт в община Марица. Недоволните ще се съберат в Труд при чешма „Гергана“ и в Рогош – пред Читалище „Изгрев – 1927 г.“, като и двете протестни прояви започват в 16:00 часа. От Труд се предвижда и временно затваряне на Карловско шосе, докато в Рогош пътя Трилистник – Маноле.

Протестът се разширява и към него се присъединяват селата Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре, чиито жители ще изразят недоволството си едновременно. Протестиращите настояват за решения в срок, а не за поредни обещания без публични ангажименти пред потърпевшите.

Повече от седмица няма нито един официален отговор от институциите на внесената от трудчани подписка с искане за събрание в местното читалище, на което да бъде обсъден плана, решаващ транспортните проблеми. Позиция по нея няма дори от кмета на община Марица, който според протестиращите разпространява неверни твърдения за липса на диалогичност, изтъквайки медийно, че в общинското деловодство не е постъпило нищо официално. Друго обаче сочат документите от системата за електронно връчване на Министерство на електронното управление.

Недоволството на хората е породено от нередовните курсове, старите и претъпкани маршрутки и липсата на ясна информация за бъдещите транспортни решения. Хората искат редовен и сигурен транспорт, повече автобуси и маршрут, който да обслужва селата, а не само главния път. „Това не е просто неудобство, а въпрос на достойнство и право на нормално предвижване“, казват протестиращите.

Те настояват кметът да се срещне с жителите на място и да представи плана с ясно разписани мерки – какви и колко автобуса ще се движат в бъдеще, по какви маршрути и срокове за всеки етап.

Протестите в Труд продължават от 2024 г. и се превърнаха в символ на недоволството от транспортния хаос в района. Хората обещават да не спират, докато не получат реално решение с реални срокове за всеки етап.

Очаква се протестът да протече мирно, създавайки временни затруднения за движението по Карловско шосе и пътя Трилистник – Маноле.