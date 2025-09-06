Времето в Пловдив на 6 септември 2025 г.

Градът празнува със слънце и настроение

Сутринта започва прохладно (около 17 °C), с разкъсана облачност, която плавно ще преминава в приятно, постепенно затопляне – идеален старт за сутрешните празнични церемонии.

Към обяд температурите ще се покачат до около 27 °C, облачността ще се разсейва и ще усещаме слънцето като приятелско поздравление.

Следобедът носи галещо лятно усещане с около 32 °C и почти постоянно слънце. С напредване към вечерта и кулминацията на тържествата скалата ще сочи комфортнитео около 29–25 °C, с ясно небе и отлична обстановка за тържествена заря под звездите.

Снимка: Dimitra Lefterova