Премиерът и президентът заедно за Съединението в Пловдив

Министър-председателят Росен Желязков и президентът Румен Радев ще бъдат рамо до рамо в утрешната официална церемония по честването на 6 септември, Деня на Съединението. Двамата ще бъдат заедно на заря-проверката на площад Съединение. От прессцентъра на Министерски съвет анонсираха участието на премиера в общоградското тържество, а това ще повиши допълнително мерките за сигурност.

До скоро рядко се случваше двамата първи мъже в държавата да бъдат по едно и също време на едно и също място именно от съображения за сигурност. В последните години обаче официалният протокол допуска това, при честване на празници.

  1. Няма страшно. С Турция вече сме съюзници, Австро-Унгария и Германската империи вече ги няма, Лондон е предимно индийски и африкански, а руският цар освобождава братята славяни от украинско робство.

    Отговор

