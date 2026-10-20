Арестуваха сириец в Пловдив за нападение с нож на младежи край НДК

Сирийски мигрант е бил задържан в Пловдив за нападение с нож на младежи, извършено в столицата край НДК преди няколко дни. При предприети оперативни действия вчера служители от отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ към областната дирекция на МВР чуждият гражданин е бил установен на адрес под тепетата. Той е на 23 години и е издирван за нападението с нож в петък в София.

Сирийският гражданин пребивава в страната ни с хуманитарен статут. Той и иззетите при претърсване на жилището му веществени доказателства са предадени на разследващи от Четвърто РУ – СДВР, където във връзка със случилото се на 16 октомври е започнато досъдебно производство за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди.