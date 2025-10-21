АктуалноЖивотНовини

Времето в Пловдив на 21 октомври 2025 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:40ч, вторник, 21 октомври, 2025
0 132 Преди по-малко от минута

Слънцето изгрява в 7 ч. и 47 мин. и залязва в 18 ч. и 35 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 48 мин. Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца.

Сутринта на места в низината и поречията в региона ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7° С.

Във вторник преди обяд ще бъде предимно слънчево. През втората половина на деня високата и средната облачност ще се увеличи и вплътни. На отделни места в Родопската част на областта е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа слаб и временно умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20° С.

Снимка: Lilyan Kafozov

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:40ч, вторник, 21 октомври, 2025
0 132 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина