Времето в Пловдив на 21 октомври 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 47 мин. и залязва в 18 ч. и 35 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 48 мин. Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца.

Сутринта на места в низината и поречията в региона ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7° С.

Във вторник преди обяд ще бъде предимно слънчево. През втората половина на деня високата и средната облачност ще се увеличи и вплътни. На отделни места в Родопската част на областта е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа слаб и временно умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20° С.

