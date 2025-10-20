Изложбата „Лицата, които променят картинката“ обедини хората за градската промяна

Проектът на Lost in Plovdiv и Под тепето, част от кампанията на Филип Морис България „ПромениКартинката“, събра архитекти, артисти и предприемачи, които трансформират градската среда с действия, а не с думи.

В петък вечер отпразнувахме откриването на изложбата „Лицата, които променят картинката“ – вдъхновяващ проект, който даде визия и глас на хората, променящи града ни не с думи, а с действия.

Събитието се проведе едновременно в бар „Котка и Мишка“ и в двора на „Бар Local“ в Капана, където десетки активни пловдивчани се събраха, за да споделят идеи, истории и вдъхновение.

Инициативата е съвместен проект на Lost in Plovdiv и Под тепето, реализиран в партньорство с Филип Морис България като част от националната информационна кампания „ПромениКартинката“.

Изложбата представи на двете локации на общо 22 портрета на 12 личности- архитекти, предприемачи, артисти и активисти – хората, които със своите малки, но устойчиви стъпки, променят облика на Пловдив.

„Тази изложба е само началото. Надяваме се след година да се срещнем отново, с още повече лица, още повече истории и още повече вдъхновение. Целта ни е проста, но голяма: да създадем общност от хора, които променят картинката не на думи, а с действия,“ споделиха организаторите.

Сред гостите на закриващото събитие бяха представители на всички посоки на градския живот – предприемачи, архитекти, музиканти, куратори, журналисти, фотографи и занаятчии. Всички те имат едно общо – вярват, че промяната започва от личния пример и от ежедневните избори.

Изложбата събра техните портрети и истории в едно цяло и се превърна в своеобразен визуален архив на мисленето, което вече променя града.

Фотографиите са дело на Мила Пенкова, Маша Матеева и Таня Коритарова, които успяват да уловят духа и енергията на хората зад инициативите.

Посетителите на изложбата можеха да видят и видео интервютата на Кристина Кръстева, които разказват личните истории на участниците. Всеки портрет бе придружен от QR код, водещ към видеата в страницата на Lost in Plovdiv във Facebook.

Кампанията „ПромениКартинката“ на Филип Морис България насочва вниманието към проблема с неправилното изхвърляне на отпадъци и фасове в градската среда. Но посланието ѝ стига по-далеч, като вдъхновява хората да бъдат отговорни към пространството, което споделят.

„Устойчивата промяна започва от ежедневните избори – от начина, по който живеем, работим и се грижим за града си,“ казват участниците в проекта.

А вечерта в Капана доказа именно, че когато лицата на промяната се срещнат, вдъхновението се умножава.

Изложбата може за бъде видяна до 31 октомври.