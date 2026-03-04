Трима шофьори задържани за алкохол и наркотици в Пловдивско

Трима водачи пренощуваха в полицейския арест. В първите минути на днешния ден в Трето РУ попаднал 52-годишен криминално проявен и осъждан мъж, засечен на бул. „Васил Левски“ в Пловдив зад волана на лек автомобил „Хюндай“ с концентрация на алкохол над 2 промила.

След 20.30 ч. снощи подобна мярка била взета и спрямо 59-годишен шофьор, хванат от асеновградски полицаи в село Милево да управлява лек автомобил „Фолксваген“ също под въздействие на спиртни напитки – около 2,5 промила.

По-рано през деня служителите на реда в Първомай пък установили, че 39-годишен водач на автомобил от същата марка е употребил амфетамин.