ПП–ДБ: Време е за реални реформи в Пловдив

Десетки пловдивчани се включиха в публичната среща под мотото „Две години от мандата – да ги обсъдим заедно“, организирана от общинските съветници на Продължаваме Промяната – Демократична България. Събитието, проведено в града под тепетата, даде възможност както за междинен отчет на дейността на съветниците, така и за реален диалог с гражданите относно управлението на Пловдив.

Ключови теми

По време на срещата бяха поставени редица ключови теми: кризата в градския транспорт, продължаващото презастрояване, влошеното качество на въздуха, неефективното управление на общинските предприятия и липсата на визия за бъдещето на града. Присъстващите граждани не просто задаваха въпроси, но предложиха и конкретни идеи за политики, които съветниците от ПП–ДБ поеха ангажимент да разгледат и внесат като предложения в Общинския съвет.

Зависимост от външно финансиране

Особено внимание бе отделено на нарастващата зависимост на Пловдив от външно финансиране и тревожното намаляване на собствените приходи. Съветниците подчертаха липсата на стратегическо управление от страна на кметския екип, който и след две години управление не е реализирал нито една съществена реформа.

Групата на ПП–ДБ е сред най-активните в Общинския съвет: 12 внесени предложения, 73 питания, постоянна приемна за граждани, както и поддържането на тематичен YouTube канал, чрез който съветниците информират гражданите за работата си и коментират важни местни теми. Общинските съветници ясно артикулират своите позиции и неотклонно следват ангажиментите си към избирателите.

Приоритети за оставащата част от мандата

В хода на дискусията бяха очертани и основните приоритети за оставащата част от мандата: работата по бюджета на града, стартирането на нова обществена поръчка за градския транспорт, прилагането на принципа „замърсителят плаща“, както и разработването на ясни и ефективни наредби, свързани с обществения ред, шума, домашните любимци и електрическите тротинетки.

Контролът върху обществените поръчки и противопоставянето на управленската философия „след нас и потоп“ също ще бъдат във фокуса на съветниците от ПП–ДБ.

Срещата приключи с активен и съдържателен диалог, като мнозина граждани изразиха желание подобни събития да се превърнат в регулярна практика. Общинските съветници от ПП–ДБ потвърдиха своята решимост да продължат да работят при пълна прозрачност и с активно участие на пловдивчани в процеса на вземане на решения.