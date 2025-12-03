ПП–ДБ: Време е за реални реформи в Пловдив

Десетки пловдивчани се включиха в публичната среща под мотото „Две години от мандата – да ги обсъдим заедно“, организирана от общинските съветници на Продължаваме Промяната – Демократична България. Събитието, проведено в града под тепетата, даде възможност както за междинен отчет на дейността на съветниците, така и за реален диалог с гражданите относно управлението на Пловдив.
Ключови теми
По време на срещата бяха поставени редица ключови теми: кризата в градския транспорт, продължаващото презастрояване, влошеното качество на въздуха, неефективното управление на общинските предприятия и липсата на визия за бъдещето на града. Присъстващите граждани не просто задаваха въпроси, но предложиха и конкретни идеи за политики, които съветниците от ПП–ДБ поеха ангажимент да разгледат и внесат като предложения в Общинския съвет.
Зависимост от външно финансиране
Особено внимание бе отделено на нарастващата зависимост на Пловдив от външно финансиране и тревожното намаляване на собствените приходи. Съветниците подчертаха липсата на стратегическо управление от страна на кметския екип, който и след две години управление не е реализирал нито една съществена реформа.
Групата на ПП–ДБ е сред най-активните в Общинския съвет: 12 внесени предложения, 73 питания, постоянна приемна за граждани, както и поддържането на тематичен YouTube канал, чрез който съветниците информират гражданите за работата си и коментират важни местни теми. Общинските съветници ясно артикулират своите позиции и неотклонно следват ангажиментите си към избирателите.
Приоритети за оставащата част от мандата
В хода на дискусията бяха очертани и основните приоритети за оставащата част от мандата: работата по бюджета на града, стартирането на нова обществена поръчка за градския транспорт, прилагането на принципа „замърсителят плаща“, както и разработването на ясни и ефективни наредби, свързани с обществения ред, шума, домашните любимци и електрическите тротинетки.
Контролът върху обществените поръчки и противопоставянето на управленската философия „след нас и потоп“ също ще бъдат във фокуса на съветниците от ПП–ДБ.
Срещата приключи с активен и съдържателен диалог, като мнозина граждани изразиха желание подобни събития да се превърнат в регулярна практика. Общинските съветници от ПП–ДБ потвърдиха своята решимост да продължат да работят при пълна прозрачност и с активно участие на пловдивчани в процеса на вземане на решения.
„Истинската промяна се случва, когато гражданите участват, а управлението ги чува. Нашата работа не е да говорим от името на хората, а заедно с тях”, категорични са от ПП-ДБ.
Един коментар
Кви реформи, по слаб кмет от Презастрой не е имало и вие издигнахте най-неврачния изобщо кандидата, щото бяхте в сглобка и се бяхате разбрали да подарите Пловдив на Боко. И калсиката винаги в предизборни кампании преоритета ви е махана на Альоша, което неминуемо отплъскава избирателите. Ама сектата си е секта