Въпреки съставения протокол, незаконният строеж расте

Незаконно строителство в самия център на Пловдив продължава, независимо от съставения протокол. Става дума за обект на ул. „Опълченска“, където се извършва значително надстрояване на покривен етаж без нужната документация, строително разрешително или съгласуване с НИНКН.

Вчера бяха информирани различни институции, сред които РДНСК и местната власт – район „Централен“, откъдето съставиха протокол за нерегламентираната намеса. Въпреки това, строежът продължава да расте и днес се изграждаше покривът на сградата, след като в предните дни бяха вдигнати високите стени на новия етаж.