Въпреки съставения протокол, незаконният строеж расте
Незаконно строителство в самия център на Пловдив продължава, независимо от съставения протокол. Става дума за обект на ул. „Опълченска“, където се извършва значително надстрояване на покривен етаж без нужната документация, строително разрешително или съгласуване с НИНКН.
Вчера бяха информирани различни институции, сред които РДНСК и местната власт – район „Централен“, откъдето съставиха протокол за нерегламентираната намеса. Въпреки това, строежът продължава да расте и днес се изграждаше покривът на сградата, след като в предните дни бяха вдигнати високите стени на новия етаж.
Има пари човека, угажда си.
I da go postroqt sled tova shte im go razrushat i dori da obgalvat v sada prosto shte si imat 1 godina etag. I syda ako obgalvat. Kato na ciganite shte go razrushi.
Я се научи да пишеш бе , неграмотник
До „Прах в очите“: И според Вас това, че някой строи незаконно, няма санкция и безнаказано си продължава не е ли в унисон с „какво става в държавата“, та укорявате медията и чак стигате да я наредите сред платените такива?
Не виждам какъв е толкова голям проблема и на кой пречи ?!?
След като няма разрешение не трябва да се строи.
Вуйче, проблема е че за Пловдив закона е „врата в полето“ . Който иска я заобикаля, типично по бойковски, а не в покрива.