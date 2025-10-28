Търсят строител за новата сграда на „Алекото“
От офицалната информация не става ясно дали проектът включва пълно събаряне на съществуващата сграда на филиала на основното училище, или изграждане на нов корпус на същия терен
Община Пловдив обяви обществена поръчка за изграждането на нова учебна сграда с физкултурен салон към филиала на Основно училище „Алеко Константинов“.
Проектът предвижда създаването на модерна, енергийно ефективна и напълно достъпна сграда, която ще осигури по-добри условия за обучение, спорт и развитие на децата. Тя ще бъде на две основни нива и едно полуниско ниво, където ще се разположи физкултурният салон.
Новата постройка ще включва четири съвременни класни стаи, просторна занималня, съвременни санитарни възли и съблекални, фотоволтаична система за оптимизация на енергийните разходи, както и изцяло обновено и озеленено дворно пространство. Ще бъде осигурена пълна достъпност за хора с увреждания чрез асансьор и рампи.
„Старата сграда, мухълът и развалината отиват в миналото! Изграждаме съвременна и вдъхновяваща среда, в която всяко дете ще може да учи и мечтае“, това написа зам.-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Владимир Темелков в социалната мрежа.
От официалната информацията не става ясно дали проектът включва пълно събаряне на съществуващата сграда на филиала, или изграждане на нов корпус на същия терен. Очаква се това да бъде уточнено тепърва, или при избора на изпълнител.
Припомняме, че за строителство на нов корпус за Алекото се правят постъпки от пролетта на 2023-а година. Тогава бе обявено, че новата сграда ще е на мястото на физкултурния салон във филиала на ОУ „Алеко Константинов“ в Мараша. Припомняме още, че възможностите за изграждане на нова сграда на мястото на физкултурния салон във филиала на школото проучиха предходния зам.-кмет по образование на Община Пловдив Стефан Стоянов и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, заедно с директора на училището Марияна Найденова.
снимка: архив/под тепето
Обявената обществена поръчка е на стойност 4 219 190 лв. с ДДС и се финансира изцяло с безвъзмездна помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 425 дни след избор на изпълнител.
Основно училище „Алеко Константинов“, създадено през 1908 г., е сред емблематичните учебни заведения в Пловдив. През повече от вековната си история то е средищe на знания, култура и отдаденост към децата на града. Новият проект ще продължи тази традиция, като осигури модерна и безопасна среда за бъдещите поколения ученици.
26 коментари
