Срив в услугите на Google

\n\u0421\u044a\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430 \u0442\u043e\u0442\u0430\u043b\u0435\u043d \u0441\u0440\u0438\u0432 \u0432\u044a\u0432 \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 \u043d\u0430 Google \u0432\u0430\u043b\u044f\u0442 \u043e\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0430. \u041d\u0435 \u0441\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u043d\u0438 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e \u0442\u044a\u0440\u0441\u0435\u043d\u0435, Maps \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438. \n\n\n\n\u0421\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430 Down Detector \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u043d\u0430\u0438\u0441\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0438\u043c\u0430 \u0438 \u0442\u043e\u0439 \u044f\u0432\u043d\u043e \u0435 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u0435\u043d, \u0441\u044a\u043e\u0431\u0449\u0430\u0432\u0430 mobilebulgaria.com.\n\n\n\n\n