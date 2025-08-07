Соул явлението Shirley Davis ще пее на Station Street Festival 2025

Организаторите на Station Street Festival 2025 обявиха хедлайнерите за третия ден на фестивала на 6 септември. На улица „Иван Вазов“ пловдивчани и гостите на града ще имат привилегията да видят и чуят на живо соул явлението Shirley Davis заедно с жестоката банда The Silverbacks.

„Съвременната кралица на европейския соул и една от най-груув бандите, които някога сте чували на живо, идват в Пловдив!“, обявиха от Station Street Festival 2025

С глас, който лекува и разтърсва, Shirley Lorraine Davis е олицетворение на силата да започнеш отначало. Минала през сцени с Prince и Madonna, емиграция, майчинство, загуби и завръщане от кома, тя превръща своя живот в музика. Албумът Keep On Keepin’ On носи духа на Sharon Jones, женска сила и послание, което не може да бъде заглушено: да продължиш въпреки всичко.

The Silverbacks са не просто бенд – те са двигател, който превръща емоцията ѝ в фънк, соул и нео-соул вихър на живо. С богато звучене, дълбок груув и еуфоричен заряд, те създават саунд, в който се влюбваш веднага. Сцената на „Иван Вазов“ ще се превърне в пулсираща соул катедрала – една от онези вечери, за които се разказва с години…