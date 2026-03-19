Седмокласничка от МГ-то се е самоубила

22:04ч, четвъртък, 19 март, 2026
Седмокласничка от Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив е сложила край на живота си в началото на март. Инцидентът е станал извън училищната среда.

Към момента няма данни за конфликт или тормоз в училище, съобщиха от Регионалното управление на образованието. Въпреки това е разпоредена вътрешна проверка, която да изясни всички обстоятелства около случая.

В гимназията вече е изпратен екип от психолози, които оказват подкрепа на учениците, учителите и родителите. Проведени са разговори със съучениците на момичето и с техните семейства.

Работата по случая продължава.

