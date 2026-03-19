Велики режисьори, любими актьори и наградени филми на предстоящия София филм фест в Пловдив

Филми с успехи от фестивалите в Кан, Берлин и Венеция, нови заглавия на световноизвестни режисьори, като Фатих Акин и Дейвид Макензи, както и ленти с участието на Джеръми Айрънс, Пол Мескал, Брадли Купър, Олга Куриленко и много други звезди предстоят на 21-ото издание на София филм фест в Пловдив. Тази година фестивалът започва на 20 март, петък, като ще продължи до 5 април в LUCKY Дом на киното.

Две заглавия с българско участие, преминали успешно през престижния фестивал Берлинаре са част от важните заглавия във феста. Това са „Нина Роза“ с участието на Галин Стоев, взел награда Сребърна мечка за сценарий, както и „Лъст“ на Ралица Петрова, също представен в германската столица. Освен тях ще видим и наградения със „Златна палма“ иранско-френски „Обикновен инцидент“, както и получилия приз на публиката иракски „Торта за президента“.

По традиция в Пловдив ще пристигнат и гости – украинският режисьор Виталий Мански ще представи новия си документален филм „Желязо“, който е с вход свободен, а Джон-Пол Дейвидсън – своята нова комедия „Трите урни“. Ценна ще бъде и програмата с документалните филми, сред които музикалните „Фестивалът в Нюпорт и голямата фолк мечта“ за легендарното фолк събитие от 60-те години, както и „Лош английски“ за култовата Мериан Фейтфул. С мащабния „Мегадок“ се потапяме в творческите търсения на Франсис Форд Копола и работата му по грандиозния и много личен проект „Мегалополис“, в който участие взимат звезди като Робърт де Ниро, Дъстин Хофман, Адам Драйвър и други

В програмата са и новите продукции на някои от обичаните от фестивалната публика световни кинорежисьори. Сред тях са „Чуваме ли се?“ на Брадли Купър, „Остров Амрум“ на Фатих Акин, както и екшънът „Взрив“ на британския режисьор Дейвид Макензи.

Пловдивската публика ще може да види Джеръми Айрънс в „Палестина 36“, Пол Мескал в „Историята на звука“, Олга Куриленко в „Трите урни“, както и някои класики от близкото минало сред които „Най-лошата личност на света“ и „Прекрасни дни“. На фестивала ще бъдат показани 29 заглавия. Пълната програма може да бъде открита на kinolucky.com, откъдето могат да се закупят и онлайн билети. Цената е 6 евро, а за студенти и пенсионери – 5 евро. Събитието е част от Kултурния календар на града и се провежда с финансовата подкрепа на Община Пловдив.