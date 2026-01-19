Започна поетапна подмяна и монтиране на нови оградни пана за повишаване на пътната безопасност на различни невралгични точки в Пловдив. Процесът вече е в ход и обхваща зони с интензивен пешеходен и автомобилен трафик, информира кметът Костадин Димитров.
За първи път днес бяха монтирани заграждения пред кметството на район „Източен“ на бул. „Шести септември“ № 274. В сградата се помещават и други общински служби, което обуславя засилен пешеходен поток в района.
„По този начин ще се ограничи нерегламентираното пресичане в натоварения пътен участък и гражданите ще преминават безопасно на пешеходната пътека“, сподели кметът на район „Източен“ Емил Русинов.
От своя страна заместник-кметът по транспорт на Община Пловдив Николай Душков заяви, че вече са монтирани нови пана пред Математическата гимназия, КАТ-Пътна Полиция и на бул. „Цар Борис III Обединител“. Дейностите ще продължат и на други ключови места в града, уточни той.
2 коментари
Не съм обърнал внимание. Но напълно възможно е, да махат здрави стари пана и да слагат нови. Просто да се похарчат едни пари и да се поделят. Преди време преасфалтираха западния край на бул. Марица юг, без абсолютно никаква необходимост. Доста се коментираха и опасните и абсолютно ненужни мантинели по Околовръстното. Или като стоте ненужни пейки по бул. Хаджи Димитър.
От една седмица гледам как изкореняват розите от панаира към бул. Дунав. После махнаха преградните пана и почнаха да слагат новите. Обаче гледам и се чудя защо се махат видимо здрави неща и се слагат нови кой знае от какъв материал?! Съжалявам, че съм подозрителна. но парите за тази „козметика“ може да отидат за нещо наистина ново. Или „наша“ фирма трябва да заработи нещо?! Някой, ако знае да каже.