Приключиха археологическите проучвания на Брезовско шосе

Екипът на Регионален археологически музей – Пловдив официално приключи спасителните археологически проучвания на обекта, засегнат от инфраструктурния проект по трасето на ул. Брезовско шосе.

Археолозите успяха да се справят с разкопките в заявения срок. Те документираха и проучиха участък от този значим праисторически обект с дължина от впечатляващите 230 метра. Открити бяха хиляди артефакти – керамични съдове, сечива и уникални украшения, които хвърлят нова светлина върху ежедневието, културата и постиженията на хората, обитавали тези земи преди хилядолетия.

След приключването на работата, трасето е предадено на фирмата изпълнител за довършване на строителните дейности. Събрани са множество проби за различни видове лабораторни анализи и изследвания, които тепърва ще обогатяват знанията ни за праисторическите хора в региона на Пловдив.