Подписката за достъпен транспорт в селата около Пловдив вече е в Парламента

Павел Михайлов внесе подписка, подкрепена от над 2000 души-жители на Родопската яка, с настояване за промени в Закона за автомобилните превози, които да решат транспортната криза в Родопската яка

Кметът на община Родопи Павел Михайлов внесе в Народното събрание подписката за достъпен транспорт, подкрепена от над 2100 жители на общината. Припомняме, че преди 10 дни той инициира подписка за промяна в закона, която да улесни транспорта между община „Родопи“ и областния град Пловдив. Документът беше предаден лично на Кирил Добрев, председател на Комисията по транспорт и съобщения, с настояване за законодателни промени в Закона за автомобилните превози. Михайлов бе придружен от секретаря на общината Иванка Петкова и народния представител от 17-ти МИР Пловдив област – Галин Дулев.

Подписката съдържа искане да отпадне задължителното ползване на автогара като крайна и начална спирка по маршрутните разписания. Вместо това, автобусите по междуселищните линии да могат да се движат по маршрутите на градския транспорт, използвайки съществуващите спирки. По думите му, идеята е обсъждана вече шест години и е подкрепена от редица институции, сред които Министерството на транспорта, Областна управа и Община Пловдив.

„Разчитам на заявеното съдействие и ангажираност от г-н Добрев за решаване на този социален проблем за Община Родопи. Убеден съм, че има воля и единомислие както от държавните институции, така и от местната власт“, коментира кметът.

Според него, промяната е наложителна, тъй като сегашната регулация прави пътуването между селата и Пловдив трудно, скъпо и неудобно, особено за ученици, възрастни хора и работещи. Целта е междуселищните автобуси да имат по-гъвкави маршрути, които да осигурят достъпна и безопасна връзка с града.

„Надявам се заедно да покажем, че здравето, безопасността и социалното благосъстояние на хората са наш приоритет“, добави Михайлов.

Очаква се темата да влезе в дневния ред на законодателните промени.

Припомняме, че проблеми с транспротната свързаност с Пловдив имат и селата от Община Марица. Днес от 18:00 часа в Народно читалище „Светлина“ в село Труд ще се проведе среща между жителите на населеното място, превозвача Петко Ангелов, кмета на община Марица Димитър Иванов и кмета на селото Спас Стайков.