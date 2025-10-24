Какво да правим в Пловдив (24.10– 30.10)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

24 октомври

Fortnite срещу Minecraft

Вълнуващо ново пътешествие в света на Fortnite и Minecraft, срещи с различни герои, техния магически луд свят и дори могъщ дракон или маршмелоу! Публиката ще проследи невероятните приключения на Стивън, Алекс, Джоунси и Пърли – и ще се срещне с любими герои от световноизвестните игри. Тази магическа история е за важността на приятелите, силата на любовта и чудото на чудесата.

Комплекс СИЛА

17:00 часа

Ледено сърце

Новото вълшебно семейно шоу идва в Пловдив!

Подарете си незабравимо преживяване с Елза, Анна и още любими герои в една оригинална приказка, пълна с магия, песни, танци и незабравими емоции!

20 изпълнители, над 60 приказни персонажа, зашеметяващи костюми и специална фотозона за спомени, които ще останат завинаги!

Комплекс СИЛА

19:30 часа

Без кръв

По Алесандро Барико, авторска интерпретация на Александър Секулов

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Елизабет или кралицата девственица

от Кристиан Симеон

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Jam Session Night #2 с Живко Братанов /пиано/ – Jazz Club „В Джазa“

Готови ли сте за поредната доза спонтанна музикална енергия?

Тази седмица пианистът Живко Братанов ще даде тон на вечер, изпълнена с вдъхновение, свобода и неподправено джаз общуване. С неговия фин усет и усещане за пулса на сцената, всичко останало ще се случи в мига — точно както подобава на истински джем.

Очакват ви импровизирани срещи, неочаквани музикални диалози и вибрации, които не се повтарят два пъти.

Сцената е отворена за всички – както за смелите инструменталисти и певци, така и за любителите на добрия джаз. Елате да създадем заедно още една незабравима вечер!

Джаз клуб В Джаза

20:30 часа

Момчев/Карагеоргиев/Леков/Тасев@Контрабас

Традиционният ни петъчен джаз лайф тази седмица е отреден на специално сформирал се за бар Контрабас квартет, чиито членове са добре познати джазмени на родната клубна сцена и едни от най-любимите музиканти за почитателите на джаза в Пловдив.

Гостуват ни за втори път, неуморимо ще импровизират за милионен път, ще ви хареса като да искате да дойдете още един път.

+ бира и вечеря

Петър Момчев – саксофон

Николай Карагеоргиев – китара

Александър Леков – бас

Емил Тасев – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

Crossroad Tales

Crossroad Tales събира четирима изключителни музиканти – Живко Василев (кавал), Федерико Паскучи (саксофон, кларинет), Михаил Иванов (контрабас) и Борислав Петров (барабани) – в пътуване през време, пространство и култури. Проектът носи силно балканско излъчване, в което традицията се преплита с джаз, световни влияния и нови музикални хоризонти.

Bee Bop Café

21:30 часа

SEASON OPENING w/ DJ BOBO

След кратка почивка и нов интериор Bally Club отваря врати!

DJ BOBO – едно от утвърдените имена на българската електронна сцена, с над 30 години зад пулта и дългогодишен резидент в клуб Chervilo, ще открие новия сезон.

Bally Club

21:00 часа

25 октомври

Мързеливата пчеличка

Една история за пчеличката, която научава колко е важно да се грижи за своите цветя.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Отблизо

От Патрик Марбър

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Trio Taratsa (Greece) // Balkan Guitart Festival – Jazz Club „В Джазa“

Trio Taratsa е създадено през 2023 г. в Солун и обединява три различни музикални свята в обща страст към ребетико музиката. В състава са: Никонас Спилиотакис (бузуки, вокал), Филопоимен Дулис (бузуки, китара, вокал) и Ставрула Наки (китара, вокал).

Репертоарът им обхваща широкия спектър на ребетико традицията – от ранните Café Aman корени в Смирна и Истанбул, до големите оркестри на Василис Цицанис и Манолис Хиотис в следвоенна Гърция. Триото концертира активно в Солун, Атина, Крит и Янина и е сред най-динамичните формации на съвременната гръцка ребетико сцена.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

„REVELATIONS“ album promo with special guests – Angel Ashes & Eleven Days

ей металяги, металяжки и металяжковчета!

На 25 октомври Ви каним в клуб FABRIC Пловдив за промото на дебютния ни албум “Revelations”!

На сцената ще се присъединят и нашите приятели от Eleven Days и Angel Ashes. С огромно нетърпение чакахме завършека на този албум и сега, когато той вече е факт – нямаме търпение да го споделим с вас!

Вратите отварят в 19:30, а шоуто започва в 20:00 ч.

Елате да се смачкаме заедно и да отпразнуваме този дебют както подобава – шумно и диво! Очакваме ви!

Fabric Bar Plovdiv

20:00 часа

The Speakeasies’ Swing Band feat. The Lonely Barber @ Plovdiv Event Center „Антракт“

Сформирани през 2010 в Гърция групата бързо набира слушатели на световно ниво. Известни с динамичните си авторски песни на гръцки и английски език музиката им пренася слушателя в носталгичната обстановка на класическият суинг – претъпкани зали, класа, и танци до сутринта. Името на групата „speakeasies“ произхожда от наименованието на нелегалните барове по време на Сухия режим в САЩ.

Групата е излизала на сцена с множество съвременни джаз легенди като фурията в електросуинга Parov Stelar и американската суинг и ска група Cherry Poppin’ Daddies. През 2012 свирят на международния джаз фестивал в Банско и имат участия и в София през 2013 и 2016 г.

The Speakeasies Swing Band са в състав:

• Caterina Sisinni – Vocals

• Panos Karnoutsos – Electric Guitar

• Manolis Stamatiadis – Piano

• Panos Voulgarakis – Upright Bass

• Giannis Ntalianis – Acoustic Guitar

• Christos Papadopoulos – Clarinet

• Grigoris Oikonomou – Drums

Към концерта се пресъединяват и The Lonely Barber. Модерна джаз формация на актрисата Елена Дечева.

Plovdiv Event Center

20:00 часа

Zlatina Dimitrova & Emo RIV at Bally Club

Заповядайте да отпразнуваме началото на новия сезон и Димитровден заедно!

Зад пулта в събота ще пускат:

ZLATINA DIMITROVA – house DJ и продуцент, вдъхновена от сцената на Ибиса, с над 15 години зад пулта.

EMO RIV

След кратка почивка и с нов интериор, Bally Club се завръща!

Bally Club

21:00 часа

26 октомври

Косе Босе

Любимите актьори ще разкажат класическата приказка за Косето, Лиса и Шаро.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

KING AUTOMATIC live in Plovdiv @ BeeBopCafe

Краят на октомври ще бъде всичко друго, но не и тих. В неделя вечер, 26 октомври, KING AUTOMATIC каца в Пловдив за един трип от пънк, блус, рокабили ямайски бибоп, западноафрикански ритми и …Човекът-оркестър, когото феновете на ъндърграунда добре познават от сцените на „Аларма Пънк Джаз“, излиза в Bee Bop Café, за да превърне клуба в сцена от ноар комикс, рисуван с китара, синтове и voodoo ритми.

От джунглата на гаражен рок до сенките на винтидж sci-fi, през блус обреченост и джаз шантавост – този концерт ще бъде като да гледаш как Ramones, The Cramps, Kraftwerk и Jerry Lee Lewis си поделят сцената… само че в тялото на Джей (Джереми Малис), познат в миналото като барабанист на легендарната френска пънк банда Thundercrack, a от петнайсетина-двайсет години – основно с проекта си KING AUTOMATIC, където извайва цели рокендрол светове сам – с барабани, клавири, китара, хармоника и глас, събрани в един наелектризиращ рокендрол акт.

В паралелния свят на KING AUTOMATIC

изникват сцени с Каубои в Чернобил, Доктор Джекил и Сестра Хайд, Бъди Холи, вампири-диабетици и черни кадилаци.

единственото и неповторимо XRaydio (1,2&3) ще се грижи за музиката преди и след концерта, за да не спирате да се движите и ще посрещне всички още в 17:00 с неподражаемия си мърч шоп!

Bee Bop Cafe

20:00 часа

Познай кой ще дойде на вечеря

Сюжетът проследява историята на Даниел – преуспяващ адвокат, който всяка нощ се прибира късно у дома, оправдавайки се пред съпругата си Катрин, че утешава своя депресиран приятел Чарли. Проблемът е, че Катрин никога не е виждала този приятел. Притиснат от подозрителната си половинка, Даниел решава да покани Чарли на вечеря – но тъй като такъв човек реално не съществува, е принуден да прибегне до услугите на случаен клиент от бара. Оттук започва поредица от недоразумения и комични ситуации, които държат публиката в смях до самия финал.

В главните роли ще видим Мариан Бачев, Диана Любенова и Антоан Петров. Постановката е режисьорски дебют на Росен Белов, а преводът е дело на Снежина Русинова-Здравкова. За сценографията и костюмите се грижи Петър Митев, а музиката е написана от Пламен Мирчев-Мирона.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния пътеводител под тепетата Lost in Plovdiv.