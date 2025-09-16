Какво мислят пловдивчани за зоните с ниски емисии

Хората в града под тепетата искат реални и справедливи решения на проблема с мръсния въздух

Те настояват за: сериозен контрол над източниците на замърсяване, адекватна и навременна комуникация, практични алтернативи като буферни паркинги и по-добър алтернативен обществен транспорт.

В Пловдив въвеждането на зони с ниски емисии (ЗНЕ) предизвиква силна обществена реакция с широка гама от мнения и крайни емоции, които се изразяват както в подкрепа, така и в редица критики към начина, по които се предлагат и изпълняват мерките. Както Под тепето ви съобщи преди близо два месеца Община Пловдив има намерения да въведе зони с ниски емисии. Новината предизвика бурна обществена полемика и генерира десетки въпроси. Проектът на Наредбата за създаването на зоните престоя на сайта на Общината в законоустановения срок. От началото на август, когато той изтече, репортерът ни направи редица опити да се свърже с ресорния зем.-кмет Иван Стоянов или със специалисти от екипа на общината, които да отговорят на въпросите и да представят достъпна информация за тези намерения. Поредицата ни от усилия удари на камък заради отпускарския период в администрацията, та до днес.

В дискусиите около зоните с ниски емисии и мерките за чист въздух в Пловдив често се усеща едно видимо мълчане от официалните власти по отношение на конкретни проблеми или забавени решения. Това не е просто липса на говорене, а комуникативно послание, което изпраща сигнал за нежелание или невъзможност да се дискутират и решават трудните въпроси.

Промените вече са на дневен ред в местния парламент. Подборности вижте в статията Ще сложи ли край на мръсния въздух, дима и старите дизели Общинският съвет на Пловдив със забрани?.

В случая на Пловдив, мълчанието на властите по проблемите с изгарянето на отпадъците, забавената подмяна на печки и недоверието към действията на властта и предлаганите мерки се възприемат от гражданите като несправедливост и пренебрежение, което задълбочава общественото недоволство.

И така докато управляващите мълчат по темата, то гражданите изразяват тревоги и се гневят по няколко ключови проблема. Недоволни са: не само за налагането на по-радикални мерки, а и за общата неспособност на властите да реагират навреме и адекватно на сериозни проблеми със замърсяването през зимния отоплен сезон; за недостатъчния контрол и санкции срещу незаконното горене на гуми, отпадъци и други вредни материали; забавянето и бюрократичните трудности при реализацията на проектите за смяна на печките с твърдо гориво с по-еко отоплителни уреди; недостатъчното инвестиране и развитие на алтернативен, екологичен градски транспорт и инфраструктура за велосипедисти като дългосрочно решение и т. н.

Ето темите, които често се появяват в коментарите под статиите*:

Транспортът и инфраструктурата са голям източник на замърсяване:

„Първо камионите, които бълват огромен пушек след тях, да спрат да се движат в града. Второ, разнасят прахоляци от целия град. Трето, увреждат инфраструктурата на града. Автобусите димят като комини, а ги чакаш сума време.“

Скептицизъм към ефективността на мерките и несправедливостта:

Много коментатори са скептични към зоните с ниски емисии, като изразяват мнение, че те са безмислени, докато в ромските махали продължават да се палят гуми и боклуци, а това не се контролира.

„Докато горят в гетата боклуци и гуми, няма смисъл от никакви мерки, като сложиш и КЦМ-то, ето ти мерки са гавра с гражданите.“

„ФАКТ е, че лилавите горят гуми до сградата на КАТ. Това е достатъчно доказателство, колко са „могъщи“ мерките на Общината.

„Отново българите ще трябва да плащаме за своеволията на мангустите.“

Критики към организацията и липсата на алтернативи:

Някои пловдивчани смятат, че предложенията са само формални и ще определят глоби, но няма реално да решат проблема. Споменават се също конкретни проблеми с организацията на движението, маркировките и светофарите в града. Говори се още за пълна липса на буферни паркинги и алтернативен транспорт, които усложняват ограничаването на МПС в централните части.

„За да има зона с ниски емисии, първо трябваше да има ринг около центъра и буферни паркинги, след които хората да продължат пеша или с градския транспорт. Не само няма, няма и никакви намерения да се изградят. Но сега се канят да изграждат над пловдивчани.“

Социална несправедливост и опасения за ограничения върху по-бедните слоеве:

Друга сериозна група от коментиращите изразява притеснения относно социалната справедливост, тъй като някои хора твърдят от опит, че по-богатите с нови автомобили няма да бъдат засегнати от мерките толкова, колкото по-бедните с по-стари коли и печки на твърдо гориво.

„Манго джеритата ще спази ли с купените книжки, ще спрат ли да горят боклуци и гуми или те са електората, не са барати.“

„ПЪлни глупости. Аз живея на центъра, колата ми е 4-та категория и стои в гаража, но всеки ден се прибирам със служебната, която е 3-та категория, тя не е моята собственост, как ще ми издадат документ от общината?“

Искания за повече зеленина и подобряване на инфраструктурата:

Много хора настояват за повече зеленина, залесяване и спиране на презастрояването.

„А дали някой ще приета някаква наредба за засаждане на дървото? Колко стари изсъхнали дървото има в града, но продължават да режат зелени и здрави без да засаждат нещо качествено.“

Този обширен набор от коментари подчертава, че пловдивчани искат реални и справедливи решения на проблема с мръсния въздух. Те настояват за: сериозен контрол над източниците на замърсяване, адекватна и навременна комуникация, както и за практични алтернативи като буферни паркинги и по-добър алтернативен обществен транспорт.

Проектът на Наредбата за създаване на ЗНЕ включва рестрикции за стари автомобили и битово отопление с твърди горива, като цели поетапно премахване на най-замърсяващите източници и обхваща основните пътни артерии и квартали с топлофикацията.

Все още обаче гражданите на Пловдив продължават да са в очакване на повече яснота, както по отношение на мерките, така и по въпроса за контрола им, както и за ефективността на тези политики.

Тези мнения отразяват една жива гражданска дискусия, в която се съчетават надеждите за по-чист въздух и действията, или бездействията, на управляващите в съревнование със социални, технически и организационни предизвикателства.

*коментарите са с автентичния си правопис