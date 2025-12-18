Традиционната коледна изложба „Иконопис“ на ученици от едноименната специалност в Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив се открива днес, 18 декември, от 16:00 часа в Малката базилика на бул. „Княгиня Мария-Луиза“ 31а.

Експозицията е част от програмата на артистичния форум „Светлина и надежда в Стария град“ и се реализира със съдействието на Общински институт „Старинен Пловдив“.

Преподавател на младите иконописци е зограф Траян Добрев. Посетителите ще могат да видят иконописни творби, създадени в духа на православната традиция, но с личния почерк и усещане на младите автори.

Изложбата ще остане отворена за посетители до 15 януари 2026 г.