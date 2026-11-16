Югоизточният обход на Пловдив с нов краен срок

Предстои второ допълнително споразумение с „Трейс Груп Холд“, което трябва да фиксира срока и да уреди изграждането на жп надлеза

Крайният срок за завършване на югоизточния обход на Пловдив да бъде фиксиран на 31 декември 2027 г. За това ще настоява министърът на регионалното развитие Иван Шишков при предстоящото подписване на второ допълнително споразумение с изпълнителя „Трейс Груп Холд“. Ангажиментът беше обявен по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на народния представител от „Възраждане“ Ангел Георгиев. Той поиска яснота за поредното удължаване на сроковете и кога реално ще бъде завършен участъкът от пътен възел „Скобелева майка“ до Асеновградско шосе.

„Предстои второ споразумение, в което аз ще настоявам срокът да бъде краят на 2027 г. – ясно, точно фиксиран“, заяви Шишков.

Министърът припомни, че строителството беше временно спряно заради установени неблагоприятни инженерно-геоложки условия и недостатъчна носимоспособност на земната основа. Това наложи преработване на проекта за стабилизация на почвата и допълнителни мерки за отводняване.

На 22 октомври 2026 г. е подписан анекс към основния договор с „Трейс Груп Холд“ от 27 юли 2022 г. С него са възложени допълнителни дейности, а договорният срок вече достига началото на 2028 г.

Шишков обясни, че предстоящото второ споразумение трябва да уреди и дейностите по съгласуване с Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за изграждането на надлеза над жп линията Пловдив – Димитровград.

Министърът посочи още, че при инспекция на обекта на 8 септември, проведена заедно с премиера Румен Радев, строителят е поел публичен ангажимент да търси възможност за приключване на работата до края на 2027 г. По думите му този ангажимент остава водещ за Министерството на регионалното развитие и АПИ.

Шишков определи Oколовръстния път на Пловдив като един от големите инфраструктурни приоритети на кабинета.

Бизнесът и гражданите: Затваряйте Околовръстното на Пловдив

Към момента обаче срокът до края на 2027 г. все още е заявено намерение на министъра, а не фиксиран договорен срок. Това предстои да бъде уредено с второто допълнително споразумение.