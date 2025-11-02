Летище Пловдив пита пътниците: Къде искате да летим?

Пътниците на летище Пловдив могат да кажат до кои дестинации искат да летят в специално допитване, което ще има тежест при определянето на бъдещите авиолинии на аеропорта. Мнението си може да даде всеки на сайта на аерогарата.

“Пускаме Милано, те казват „защо няма до Дубай“, пускаме Братислава, примерно, „защо няма до Виена“, разбирате ли Виена и Братислава са много близо, така че даваме възможност на ползвателите на летището, които са наши пътници, те да изберат линиите и ние ще работим по тях”, коментира Красимир Пешев – изпълнителен директор на летище Пловдив пред БНТ.

Седмично на летище Пловдив се изпълняват 21 полета. В момента от Пловдив се лети до Лондон, Бирмингън, Манчестър, Белфаст, Тел Авив и Милано. Този месец ще стартира и редовна линия до Братислава. Очаква се това да стане на 15 ноември, когато ще бъдат отчетени и резултатите от допитването.

Амбицията е да се добавят още дестинации, съобразно зимния и летния туризъм у нас. След като резултатите бъдат обобщени, от аеропорта обещават да се работи за разкриване на най-желаните.

Годишно на летището минават 200 хиляди пътници, а по план догодина трябва да са с 50 процента повече, съобщи Най-оптимистичните прогнози са до 2030 година те да са милион годишно.