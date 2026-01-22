Община Пловдив твърди, че е уведомила родителите за смяната на системата, но краткият срок и липсата на конкретика оставят семействата под напрежение

След публикацията на „Под тепето“ по сигнал на засегнати семейства относно внезапната смяна на електронната система за прием на деца в общинските ясли и градини – Община Пловдив анулира всички заявления за детски градини – родители в паника, от Община Пловдив предоставиха официален отговор. От там заявиха, че родителите били уведомени по имейл за необходимостта да актуализират данните и да подадат нови заявления.

От общината припомнят, че софтуерът е подменен на 20 януари 2026 г. за което има публикация на сайта на администрацията и този за прием в детските заведения. Промяната е съобразно новите правила, приети през декември 2025 г.

Ще отписват служебно за отсъствия от детска градина и ясла в Пловдив

В същата публикация е обявено и следващото класиране, предвидено за 29 януари, като свободните места ще бъдат обявени до 22 януари. В прессъобщението се уточнява, че не е необходимо създаване на нов профил за децата, а новите заявления се въвеждат чрез профила, в който вече са регистрирани.

Всичко обяснено до тук съвпада с информацията от сигнала на родителите. От Община Пловдив допълниха, че са разпространили и по-рано информация на двата сайта и до медиите на 8 януари за предстоящи промени в правилата за прием на децата в детските градини и ясли от 2026 година.

То също споменава предстояща промяна на софтуера и необходимостта от подаване на нови заявления, но не посочва конкретни дати за смяната на системата; не информира ясно, че всички вече подадени заявления ще бъдат анулирани; не предупреждава, че родителите ще разполагат с много кратък срок за нови регистрации и съдържа общи препоръки като „ще получат писма“ и „препоръчва се да изчакат“.

За какво настояват засегнатите родители?

В сигнала си до редакцията на медията родителите сигнализират за сериозен недостиг на време между смяната на системата (20 януари) и обявяването на свободните места (22 януари). Те изразяват недоволство, че трябва да въвеждат повторно лични данни, които вече са предоставили.

Гражданите настояват за по-ясна и навременна комуникация при промени в електронните системи, за да се избегнат хаос, стрес и административни проблеми при кандидатстването.

Те коментират, че дори официалните прессъобщения да изглеждат формално коректни, езикът на администрацията и реалната практика се разминават значително. Докато общината говори за „уведомяване по имейл“ и „необходимост от актуализация на заявленията“, семействата се сблъскват с изключително кратки срокове и несигурност дали ще успеят да запишат децата си.