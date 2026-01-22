От 630 до 3400 лева: как живеят българските пенсионери

Над 2 милиона души в България вече живеят с пенсия. По данни на НОИ към края на септември броят на пенсионерите достига 2 059 658. Почти всички – близо два милиона – получават лична пенсия, а малко над 100 хиляди разчитат на наследствена. Около 480 хиляди са хората с инвалидна пенсия за общо заболяване, а основната маса – над 1,4 милиона – са пенсионери за стаж и възраст.

Само за първите девет месеца на годината в пенсионната система са влезли над 80 хиляди нови души. Почти половината от тях са се пенсионирали поради инвалидност, а малко над 35 хиляди – заради навършена възраст и стаж. Тенденцията е особено видима през третото тримесечие, когато броят на новите инвалидни пенсии надвишава този на пенсиите за стаж и възраст.

Паралелно с това повече от 73 хиляди пенсии са били прекратени, най-често поради смърт на пенсионера.

Данните очертават и сериозен проблем – все повече хора се пенсионират без да покриват пълните изисквания за стаж. Над 178 хиляди души са получили право на пенсия, след като са навършили 67 години, без да имат необходимия осигурителен принос. Други близо 57 хиляди са излезли до година по-рано, но с пожизнено намалена пенсия. Само за девет месеца почти всеки втори нов пенсионер е бил в тази група.

Средният размер на пенсията за периода достига 961 лева. Пенсията за инвалидност остава значително по-ниска – около 696 лева, докато тази за стаж и възраст е средно 1025 лева. Най-високи са доходите на бившите служители в МВР и армията – средно 1731 лева.

Въпреки увеличенията от последните години, над 800 хиляди пенсионери продължават да получават суми около минималния размер. Най-многобройна е групата с пенсии между 536 и 630 лева – над 400 хиляди души. Почти половин милион получават между минималната пенсия и 800 лева. В другия край на скалата са едва няколко хиляди – под 9 хиляди души – с пенсии на тавана от 3400 лева.

Регионалните разлики също остават отчетливи. В шест града средната пенсия вече надхвърля 1000 лева – начело е София, следвана от Бургас, Перник, Варна, Стара Загора и Кюстендил. На обратния полюс са Кърджали, Разград, Силистра и Търговище, където средните пенсии остават под 810 лева.

Картината показва система, в която броят на пенсионерите расте, но неравенствата – по доходи и региони – се задълбочават, а все повече хора напускат трудовия пазар без пълния стаж, необходим за достойни старини.